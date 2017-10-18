调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜

路透东京10月18日 - 一项路透调查结果显示，日本企业绝大多数希望安倍晋三执政联盟在本周日的全国大选中获胜，但约有三分之二的企业希望其失去一些席位。

9月28日，东京，日本首相安倍晋三在自民党议员会议上讲话。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

调查显示，企业希望政治稳定，但不希望让安倍取得压倒性胜利，担心他可能会对振兴经济变得自满。

许多受访企业表示担心，如果在这次选举中获得大胜，将会鼓励安倍把更多精力投入到修改日本和平宪法，因此而忽略经济政策。

“我们需要政治稳定。但最重要的事情应该是经济措施，而不是修改宪法，”一家建筑公司的经理写道，他希望看到的选举结果是安倍的执政联盟可以失去一些席位，但保持简单多数。

日本民众将于周日进行投票，选举众议院465个议席的代表。

上周公布的预测显示，安倍晋三的执政联盟将赢得约300个席位，接近他要求提前举行大选前执政联盟拥有的三分之二绝对多数席位。自民党与观念相近的其他政党，在参议院也拥有多数席位，这是修宪所需要的。

企业调查是在9月28日至10月12日进行的，94%的受访企业希望安倍的执政联盟赢得大选。

但约48%的受访企业希望执政联盟获得的多数席位优势减小，20%的企业希望执政联盟保留上月解散众议院前拥有的323个席位。7%的受访企业希望执政联盟获得更多席位。

“那些预期会有像英退或是特朗普当选总统那样意外结果的人注定会失望，这次大选不存在单一、压倒性问题，”野村证券资深分析师Masaki Kuwahara称，“对各反对党的投票分裂，应该会给安倍的执政联盟带来帮助。”

小池百合子领导的希望之党在这次选战中崛起，希望之党主张冻结2019年上调消费税计划。

路透调查显示，略占多数的受访者希望安倍坚持预算平衡目标，但反对他将消费税上调所得收入用于教育及儿童保育而非偿债的计划。

“安倍肯定是通过承诺这样一个可能吸引选民的计划，来讨好民意，但日本哪有能力为社会保障服务的成本融资？”某金属制品机械制造商的经理在调查中写道。

当被问及选后该处理哪些政策时，整顿财务、也就是削减名列世界前茅的公共债务负担是最优先的选项，有35%的受访者认为这点最重要，其次为扩大财政刺激的14%。

仅有5%的受访者希望扩大货币刺激，凸显出超宽松货币政策有其极限的市场主流观点。仅有3%的受访者认为修改宪法是优先要务。

“许多企业担心公共财政垮台，这将打乱金融体系及整体经济，”Kuwahara表示。“他们也担心修改和平宪法将向亚洲邻国释出错误的讯息”；这些邻国在战时受到日本的侵犯。

这份调查是由Nikkei Research代路透执行，调查了548家中大型企业，问卷是以匿名方式回覆。约有230家企业回覆了选举及政策展望的问卷。(完)