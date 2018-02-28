调查：日本基金经理2月调高股票配置至49% 债券配比基本持稳

路透东京2月28日 - 一项路透调查显示，日本基金经理人2月增加整体股票曝险，债券持仓则基本持稳。

调查回覆者2月模型组合股票平均配比为49.0%，高于1月的43.7%。

全球股市在2月初大跌，因美债收益率稳步攀升令华尔街感到不安。不过市场随后已基本反弹，收复大部分失地。

例如，美股道琼工业指数.DJI在1月底触及纪录高位，但2月初下挫约12%。该指数目前已扳回多数跌幅。

“我们认为股市出现的调整是处于高位的市场经常会发生的现象...未来关键是要增持风险资产，同时降低汇率波动的影响，”一家日本资产管理公司的基金经理表示，出于公司政策原因，该经理人不愿具名。

2月受访者对北美股票配比为30.0%，1月时为30.3%，对日本股票的配比则从41.5%升至54.0%。

2月受访者对欧元区股票配比从1月的10.8%降至8.0%，对除日本外亚洲股票配比则从11.7%降至3.5%。

基金经理对债券持仓基本保持不变，配比从1月的48.3%略降至48.0%。

今年2月，他们的北美债券持仓比例从1月的32.0%降至21.6%，本月美国公债收益率则在美债下跌趋势下升至四年高位。

受访者2月增加了日债曝险，从1月的33.2%增至46.8%。

不像美国债券，日本债券收益率一直保持在相对较低水平，日本央行料将在可预见的未来坚持宽松货币政策。

对五名驻日本的基金经理的调查是在2月20日至23日之间展开的。(完)