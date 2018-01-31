调查：日本基金经理1月削减股市曝险 但仍远高于平均水平

路透东京1月31日 - 周三公布的路透调查显示，1月份日本基金经理相较于前月削减了整体对股市的曝险，不过保留的股市仓位仍远远高于平均水平。

1月受访者平均对股市的资产配置比率为43.7%，低于12月49.7%。

43.7%的水平仍远远高于2017年38.9%的均值以及2016年39.7%的水平，反应出最近风险资产市场全线大涨。

过去一年，全球股市上涨，许多股指触及纪录高位，因全球经济增势同步增强，惠及企业获利和股票估值。

关于股市，受访者1月将北美股票配比降至30.3%，12月为35.5%；日股配比也从48.8%降至41.5%。

他们将欧元区股票配比从0.8%上调至10.8%。本月欧元区股市表现好转，泛欧STOXX 600指数1月月线有望涨2.6%，12月为下滑1.2%。

基金经理1月将整体债券持仓配比上调至48.3%，高于12月的42.9%。

他们1月的北美债券配比自12月的19.7%上调至32.0%，使之回到2017年的平均水平32.3%。

美国指标10年期公债收益率在去年12月几乎未升后，1月升至近2.7%的三年半高点。

调查回覆者1月将日本债券配比自12月的26.6%上调至33.2%，欧元区债券配比则从13.8%上调至22.1%。

外界预期欧洲央行接近退出超宽松货币政策之际，10年期德债收益率DE10YT=TWEB在1月触及六个月高位0.579%，从去年12月的数月低位0.275%反弹。

“除美联储之外其它央行的货币政策正常化，是吸引市场注意力的一个题材，焦点在于欧洲央行的退场策略，以及日本央行的市场操作，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一说道。

这项对五个驻日本基金经理人的调查于1月15-26日期间进行。(完)