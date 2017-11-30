调查：日本基金经理11月略微增加股票持仓 减持债券

路透东京11月30日 - 路透调查显示，日本基金经理11月略微增加了其股票整体持仓，而且重点增持了国内股票，同时下调了债券持仓。

受访者11月的模型投资组合中股票配比平均为37.7%，10月为37.3%。

这些基金经理11月将日股持仓从10月的41.3%提高至46.3%。

日经指数.N22511月初触及21年高位，且一直保持在该高点附近。本季度迄今上涨10.8%，标普500指数.SPX同期涨幅为4.2%。

“在制造企业带领下，日本上市公司获利大幅增长，国内股市看来将保持坚挺，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一称。

“涨势能走多远仍待观察，一些投资者开始觉得市场估值过高，因截至本月初的上涨速度很快。”

受访者11月北美股票持仓比重从10月的38.0%下降至30.5%，同时亚洲除日本外股票曝险从4.2%提高至6.7%。他们对欧元区股票的持仓比重保持在8.3%不变。

基金经理11月将整体债券持仓占比降至56.9%，10月时为57.5%。

他们将北美债券投资配比从10月的38.1%降至33.0%，同时将欧元区债券投资配比从18.8%升至22.8%。

美国长期公债收益率11月迄今降6个基点，德国长期公债收益率则升3个基点。

调查在11月14-24日进行，访问了日本五家资产管理机构。(完)