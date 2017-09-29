调查：日本基金经理9月减持股票 维持债券配比不变

路透东京9月29日 - 路透调查结果显示，日本基金经理在9月份降低股票配比，维持债券配比不变。9月份地缘政治风险不断。

这次调查是在9月15-26日进行的，访问了五名日本基金经理。结果显示受访者9月份平均希望其模型投资组合中的股票配比为37.3%，低于8月时的38.3%。

“国内外经济环境稳定应会支持今年的企业获利。不过股市目前显得过于乐观了，未来可能会受到政治活动与地缘政治风险的影响而进行调整，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一指出。

受访者在9月缩减对北美股票的持仓，从8月的28.0%降至25.5%。

华尔街股市在9月连创纪录高位，随后受美朝紧张关系升级和美联储12月升息前景影响，略有回落。

受访者在9月维持欧元区和日本股票持仓比例不变，分别为10.8%和43.8%。

他们将除日本以外亚洲股票的持仓比重从8月6.7%提升至9.2%。

9月19日，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨至其2007年以来最高位。

基金经理9月的整体债券配比维持在57.3%，与8月相同。

他们将所持北美债券配比从32.7%削减到32.3%，日本债券配比从38.9%减至33.2%。

受到忧心朝鲜(北韩)局势的影响，10年期日债收益率在9月初时曾跌至10个月低位的负0.015%，但之后该收益率已回升至0.040%，随着市场对美联储12月升息的预期升高，尾随美债收益率攀升。

受访者将其9月的欧元区债券持仓比例维持在19.8%不变。(完)