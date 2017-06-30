调查：日本基金经理6月缩减股票持仓 提高债券比重

路透东京6月30日 - 一项路透调查显示，日本基金经理在6月缩减其模型投资组合中的股票仓位，同时提高债券仓位。美国指标债券收益率6月降至七个月低位。

路透在6月20-26日对五名日本基金经理的调查显示，受访者模型投资组合6月对债券的持仓比例平均为56.9%，高于5月的55.9%。

美国10年期公债收益率在6月中旬降至七个月低点2.10%，因包括通胀指标在内的国内经济数据疲弱，起初超过了美联储升息的影响。

过去几天欧元区和美国公债收益率上涨，因外界认为欧洲各央行的语调更强硬。

但截至周四，美国10年期公债收益率报2.22%，6月料持平，因相较于美联储，市场对美国经济、及美国经济是否足够强劲到可以经受住今年再度升息的看法较为黯淡。

明治安田生命首席经济分析师小玉佑一称，“薪资成长疲弱，通胀失去动能，以及对特朗普政府祭出重大财政刺激措施的预期消退，均在打压美国公债收益率。”

“但美债收益率可能在夏季到来之际推高，届时部分机构投资者的购债规模将逐渐减少。总之，美国经济仍平稳，且美联储主席叶伦提前让资产负债表正常化的可能性增加。”

受访者6月时将其北美债券持仓从5月的33.9%提高到35.5%，欧债持仓从21.5%缩减到18.8%。

德国、英国和法国10年期公债收益率在6月中旬跌至数月低位，但近期已有所上涨。欧洲央行总裁德拉吉表示有可能调整超宽松货币政策，而英国央行升息的可能性亦升高。

受访者6月将日债持仓提高到36.7%，5月为36.0%。

受访者6月整体股票持仓从5月的38.1%小幅下降至37.9%。(完)