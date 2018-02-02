调查：日本第四季GDP料连续第八季增长 或创约30年来最长连增期

路透东京2月2日 - 路透周五公布的调查结果显示，日本2017年10-12月份当季经济料连续第八季增长，创下大约30年以来最长连续扩张期，这主要归功于强劲出口和稳健的国内需求。

路透对19位分析师的调查显示，日本第四季GDP环比年率料为增长0.9%。这将是1986年第二季至1989年第一季经济连增12个季度以来的最长连续扩张期。当时正值日本泡沫经济时期。

相对于第三季2.5%的增速，第四季经济增长步伐可能放缓，但分析师认为这只是暂时现象。

按照这种环比年率，第四季GDP料较前季成长0.2%。

“经济料改善，这要归功于全球经济复苏环境下的国内外需求，”瑞穗总研资深经济分析师Yusuke Ichikawa在受访时表示。

“但我们需要警惕金融市场动荡、中国经济放缓以及来自朝鲜的地缘政治风险。”

调查受访者还指出，进口成本上涨可能导致日本贸易顺差收窄。但出口料维持强劲，因汽车和半导体制造设备等商品出口旺盛。

预估中值显示，第四季资本支出料增加1.1%，连续第五个季度增加，因公司购买设备缓解劳动力短缺状况，且半导体制造商需求强劲。

调查预计，占GDP总量约60%的民间消费料增长0.4%，第三季则是减少0.5%。

调查显示外部需求料不会给经济做出贡献，此前对7-9月当季的GDP增幅贡献了0.5个百分点。

日本内阁府定于2月13日2350GMT公布第四季GDP数据。

调查称，日本12月经常帐盈余料为1.02万亿日圆(93亿美元)，较11月的盈余1.35万亿日圆收窄，因石油进口成本升高压低了贸易顺差。

财务省定于2月7日2350GMT公布12月经常帐收支数据。(完)