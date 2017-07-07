调查：日本5月核心机械订单料反弹 长期内则面临美国政策风险

路透东京7月7日 - 路透调查显示，日本5月核心机械订单料反弹。分析师称短期展望显示资本支出稳健，不过较长期而言，由于美国贸易政策存在不确定性，企业依然谨慎。

路透访问17位分析师得出的预测是，5月核心机械订单料较前月增长1.7%，逆转4月下降3.1%的局面。

机械订单数据波动较大，但被视为未来6-9个月资本支出情况的一个领先指标。

分析师称，全球经济升温以及日圆走软应该支撑核心机械订单，因获利强劲的企业继续在设备上支出。

这些迹象在近来一些强劲的数据中很明显，帮助支撑了日本经济。最新的日本央行短观调查报告显示，日本6月当季大型制造业者信心连续第三季改善，并创三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

但较长期而言，受到美国贸易政策不确定性的影响，企业支出状况可能仍不稳定。围绕美国总统特朗普采取保护主义贸易政策的担忧挥之不去，这种政策可能会打击日本出口驱动型经济。

“由于劳动力短缺，对于节省劳力设备资本支出的需求不断上升，”信金中金总合研究所分析师角田匠称。

“但一些企业，尤其是中小型企业，仍对投资持谨慎立场。”

和上年同期相比，5月核心机械订单料跳增7.7%，大大高于4月份2.7%的增幅。核心订单不包含对船舶及电力公用设备的订单。

日本内阁府将于本地时间周一上午8:50(周日2350GMT)公布机械订单数据。

日本5月经常帐收支也将在同一时间发布。料将显示5月经常帐盈余1.796万亿日圆(158.1亿美元)，4月为盈余1.95万亿日圆。

经常帐盈余主要归功收入余额的增长，因日圆走软且全球经济表现强劲，日企海外业务获利提升。

日本央行的6月日本企业物价指数(CGPI)料较上年同期上升2.1%。该数据定于周二2350GMT公布。(完)