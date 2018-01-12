调查：日本11月核心机械订单料环比下滑1.4% 但资本支出前景良好

路透东京1月12日 - 日本11月核心机械订单预计会下滑，不过分析师预测将出现逐渐回升的趋势，这个迹象表明日本经济仍处于持续增长之中。10月核心机械订单录得大幅增长。

路透调查访问的16位分析师预测，11月核心机械订单预计较前月下滑1.4%；10月增长了5.0%。核心机械订单数据波动较大，但被视为未来六至九个月资本支出情况的一个领先指标。

调查显示，11月核心机械订单料较上年同期下滑0.7%，10月为同比增长2.3%。核心订单不包含船舶及电力公用事业的订单。

“制造业者对于节能和自动化方面的投资支撑了核心机械订单，”日本总研副主任研究员安井洋辅表示。

在乐观企业获利和2020年东京奥运会的投资需求拉动之下，资本支出预计将保持强劲。

但一些分析师预计这仅会给经济带来温和提振。

“核心机械订单自2015年来涨跌不大，...企业资本支出处于温和上升趋势，但不足以单独推动经济成长，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正称。

日本经济处于数年来最佳状态，因全球旺盛的需求提振了日本出口和企业获利。

日本内阁府将于周二2350GMT公布机械订单数据。

调查显示，日本央行的12月企业物价指数(CGPI)料较上年同期增长3.2%。

11月该指数较上年同期增长3.5%，为九年来最大增幅，受全球大宗商品成本上升带动。

日本央行将于周一2350GMT公布CGPI数据。(完)