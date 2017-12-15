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调查：日本11月出口料因需求旺盛而增长 日央行或维持政策不变
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#国际财经
December 15, 2017 / 6:57 AM / a day ago

调查：日本11月出口料因需求旺盛而增长 日央行或维持政策不变

1 分钟阅读

路透东京12月15日 - 周五公布的路透调查结果显示，日本11月出口料连续第12个月增长，因海外需求旺盛推动了经济稳步回升。

对19位分析师的调查显示，日本11月出口料将上年同期增长14.6%，受益于海外对汽车、半导体生产设备和钢铁需求强劲。

日本10月出口较上年同期增加14.0%。

调查显示，11月进口料较上年同期增长18.0%，为连续第11个月上升，因油价上涨及市场对新款智能手机需求增加。

这将导致出现549亿日圆(4.89亿美元)的贸易逆差，若果真如此，将是5月以来首次录得贸易逆差。

“该数据将证实，随着全球经济扩张，出口处于上升趋势。”第一生命经济研究所分析师Mana Saito在回复调查时称。

财务省将于周日2350GMT公布贸易数据。

本次调查还发现，经济学家预计日本央行在12月20日开始的两日会议上，料将维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。

“在我们的基本预测中，预计长期全球收益率将上升，应可为日本央行提高10年期公债收益率目标创造空间，”调查中丹麦丹斯克银行的分析师Bjorn Tangaa Sillemann说。

周五日本央行一项调查显示，第四季日本大型制造业企业信心连续第五个季度改善，显示出口和企业获利正在给经济带来动能。

这项短观调查将是日本央行12月20-21日召开下次会议时将会审视的重要数据之一。(完)

编译/审校 于春红/郑茵/孙茉莉

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