调查：超半数日企今年并不打算提高基本薪资

路透东京2月20日 - 超过半数的日本企业不计划在年度薪资谈判中提高基本薪资，这对于首相和国内主要商业游说团体无疑是一个挫折，他们号召加薪3%以助力经济复苏。

根据路透月度企业调查，略低于50%的企业表示他们将加薪，其中大多数企业称加薪幅度将与去年约2%的水平相仿。

首相安倍晋三和日本经济团体连合会(经团连)敦促企业加薪3%以刺激消费和通胀，这是安培对抗持续数年的通缩努力中的重要元素。

上周公布的数据显示日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年代经济荣景以来最长连增纪录，但仍未见到薪资大幅增长，尽管劳动力市场紧俏程度创约40年来之最。

在过去四年，大企业在与工会的年度劳资谈判中同意涨薪约2%，这个幅度是全国薪资谈判的基准。

涨薪中很大一部分(大约1.8%)是日本论资排辈的雇佣制度自动给出的增幅，其余才是真正的“基本工资”涨幅。

但许多公司不愿意涨工资，因为会带来更高的固定人工成本，因此他们更愿意支付一次性的奖金。

本次由Nikkei Research为路透所做的调查进行时间为1月31日至2月14日。作出回应的约240家企业中，有52%表示不会调高基本工资。

“在企业环境趋于恶化之际，这样做会带来负担，”一位运输设备制造企业的经理人这样表示。

其余48%的企业管理人员表示打算调高基本工资，但这当中有76%的企业称调升幅度持平于去年。约14%表示薪资涨幅会超过去年，10%表示升幅不及去年。

针对经济团体连合会号召的3%涨薪目标，有52%受访企业表示不切实际，7%的企业认为“根本不可能”，约41%称是可行的。(完)