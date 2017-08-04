调查：日本第二季GDP环比年率料为增长2.5% 连续第六个季度扩张

路透东京8月4日 - 路透周五公布的调查结果显示，预计日本经济在4-6月当季将连续第六个季度录得增长，得益于内需推动，因消费者支出复苏且公司增加资本支出。

路透对20位分析师的调查显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长2.5%，与2016年1-3月的成长率的一致。上一次日本经济连续六个季度录得增长是从2005年1-3月到2006年4-6月。

第二季经济料较前季成长0.6%，第一季修正为增长0.3%。

“在全球经济复苏的帮助下，本财年的经济可能继续好转，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

“股价上涨提振消费者信心，耐久财(耐用品)购买加快，这可能给消费者支出做出正面贡献。”

占GDP大约60%的民间消费第二季可能增长0.5%，1-3月季度增长0.3%。

调查显示，外部需求可能将经济增长拉低0.3个百分点。

但分析师称出口趋势维持向上，归功于海外需求，而进口增长则反映出国内需求旺盛。

调查预计第二季资本支出料增长1.2%，第一季为增长0.6%。

日本内阁府定于8月13日2350GMT公布GDP数据。

日本下周将公布6月核心机械订单，料较5月增长3.7%，实现三个月来首度增长。5月核心机械订单下降3.6%。

若果然增长3.7%，将是核心机械订单自2016年7月以来的最大增幅。

不包括船只和发电设备的核心订单是波动较大的数据，外界认为其是反映未来六至九个月资本支出的指标。

6月核心订单料较上年同期减少1.0%，而5月为增长0.6%。

SMBC日兴证券分析师在调查中称，“制造业机械订单近期改善...焦点在于非制造业节约劳动力的设备订单是否将上升。”

内阁府将于8月9日2350GMT公布机械订单数据。

日本经常帐数据将于8月7日2350GMT公布，调查显示，6月料为盈余8,140亿日圆(74亿美元)，低于5月的1.65万亿日圆。(完)