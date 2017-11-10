调查：日本第三季GDP环比年率料为增长1.3% 连续第七个季度增长

路透东京11月10日 - 周五公布的路透调查显示，日本7-9月经济料连续第七个季度增长，上次经济出现这种连续增长还是在1999至2001年。

路透对20名分析师的调查显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.3%。

这将是日本经济连续第七个季度增长，创1999年第二季至2001年第一季为期八个季度增长以来的最长连续增长时间。

第三季GDP料较前季增长0.3%，第二季修正后为增长0.6%。

“7-9月消费者支出可能停滞，但出口增长或许支撑了经济的稳步扩张，”伊藤忠经济研究所(Itochu Economic Research Institute)首席分析师武田淳称。

调查显示，第三季民间消费可能下滑0.4%，为七个季度以来首次下滑。民间消费在GDP中的占比约为60%。

调查显示，外部需求料为经济成长贡献0.4个百分点，第二季则为给经济成长造成0.3个百分点的拖累。

第三季资本支出料增长0.3%，为连续第四季增加，上季为增0.5%。

“我们预计经济将继续增长，因全球经济复苏及日圆走软支撑内需和外需双双回升，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

“但目前有来自中国的下档风险，我们也需要密切注意来自朝鲜情势的地缘政治风险，”他称。

内阁府将在11月14日2350GMT公布GDP数据。

调查结果显示，日本央行的10月企业物价指数(CGPI)料同比上升3.1%。

这将是连续第10个月上升，扣除2014年调升消费税的影响，这将创下2008年10月以来最高同比增幅。

日本央行将在11月12日2350GMT公布CGPI数据。(完)