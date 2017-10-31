调查：日本基金经理10月增持北美股票 削减日本和欧元区股票持仓

路透东京10月31日 - 路透调查显示，日本基金经理10月提高北美股票配比；美股10月连续创下纪录高位。

路透10月16-25日对五名日本基金经理进行了本次调查。结果显示，受访者10月平均希望其模型投资组合中的北美股票整体配比为38.0%，高于9月时的25.5%。

这些基金经理10月将日股持仓从9月的43.8%缩减至41.3%，欧元区股票持仓从10.8%减至8.3%。

本月，道琼工业指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数均涨至纪录高位。

“美国股市继续表现强劲，受助于经济稳健、资讯科技行业的业绩良好、货币政策正常化步伐缓慢和税改预期，”三井住友资产管理策略师写道。

“日本股市现在开始与美股步调一致。”

日经指数10月份升至21年高点，当月创下连涨16个交易日的纪录。今年迄今为止日经指数累计上涨14.8%，道琼工业指数涨幅更高，为18.4%。

受访者将除日本外亚洲股票的持仓配比从9.2%下调至4.2%。

10月日本基金经理的整体股票持仓配比为37.3%，与9月持平。

基金经理们10月将整体债券持仓配比从9月的57.3%小幅上调至57.5%。

他们还将北美债券持仓配比从32.3%上调至38.1%。

美国公债收益率本月上升，指标10年期公债收益率升至七个月高点，因投资者风险偏好改善，而且投资者预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月升息。

受访者10月维持日本债券的持仓配比在33.2%不变，但将欧元区债券持仓配比从9月的19.8%下调至18.8%。(完)