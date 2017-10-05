调查：日经指数年底可能触及21年高位 受疲弱日圆及选举推动

路透东京10月5日 - 日本股市预计将在年底前创出21年高位，受到疲弱日圆的提振，以及市场预期首相安倍晋三将在10月22日的大选中获胜，将有利于推进其广泛的政治与经济主张。

在最新的路透调查中，受访者还大多乐观预计日本股市将进一步攀升至2018年，因企业获利上升且全球经济前景良好。

路透过去一周访问了28名分析师和基金经理，他们的预测中值显示，日经指数年底时将交投于21,000点，较周二收盘水准20,614.07点上涨2%，2017年全年涨幅预计为10%。

如果日经指数升破2015年6月触及的20,952.71点，将创出1996年以来的最高水准。三个月前，路透调查的分析师预测日经指数年底将在20,750点。

受访者现在预测，该指数到2018年6月底将达到21,150点。

日经指数本周触及两年新高，主要是因为疲弱日圆令人寄望依赖出口的日本企业在本财年将录得更加良好的获利。

“许多企业在公布上半财年财报时，料将提高全年获利预估，分析师的每股盈余(EPS)预估也可能上调。”SMBC日兴证券首席股市策略师Masashi Akutsu称。

“若10-12月期间美国通胀显示增长更低，美债收益率将上升，美元兑日圆将将走强，这将有助于日本股市。”

调查受访者对安倍晋三提前选举的豪赌似乎也很乐观，认为他最后将能维持自民党执政联盟在众议院的多数。

“我们仍看好日本和日经指数/东证股价指数。安倍的决定被视为让他重获政治火力，促成更多改革及贯彻安倍经济学的机会。”Parry International Trading Ltd总经理Gavin Parry表示。

对日经指数今年底的最低和最高预估分别为16,000点和22,000点；2018年中为16,500点和23,000点；2018年12月底最低和最高预估则分别为14,500点和26,000点。

交易员表示，他们对美国和朝鲜间的紧张形势，及这对市况的可能影响也戒慎以对，尽管认为只要能避免军事行动，日股的跌幅料有限。(完)