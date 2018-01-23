调查：分析师对拉丁美洲经济成长前景信心加强

路透巴西利亚1月23日 - 最新路透调查显示，随着全球经济成长加速，在拉丁美洲重大选举之前，分析师对该地区前景更有信心。

除一个主要经济体外，分析师对本地区所有国家要么上调、要么维持与10月前次调查时的经济成长预估一致。

唯一的例外是墨西哥，该国利率居于高位的时间可能比之前预期更久。对美国保护主义和一位总统候选人是民族主义者的担忧，打压了墨西哥披索，令人担心通胀将加速。

但总体来说，尽管朝鲜和中东地缘政治紧张气氛加剧，但较富裕国家放宽货币政策已提振了全球经济成长预估。

“以前增长动能仅限于发达经济体，但现在新兴经济体也加入进来，”高盛分析师Alberto Ramos表示。“虽然本地因素，特别是选举应该仍是关注重点，但现在经济增长基线似乎更高了。”

例如巴西。

根据1月9日至22日期间所做的调查，这个拉美最大经济体2018年经济增幅或将达到2.5%，高于之前的预估中值2.3%。

分析师将该国2019年国内生产总值(GDP)增幅预估从2.5%上调至2.8%。

但分析师将墨西哥2018年和2019年的GDP增幅预估分别下调至2.1%和2.3%，较前次调查预估分别低0.1个百分点。

这将是自2013年以来墨西哥经济增长首次落后于巴西，这说明该国比拉美其他国家更容易受本地问题影响。

围绕北美自由贸易协定(NAFTA)谈判的不确定性以及2018年选举，似乎令分析师们保持谨慎。(完)