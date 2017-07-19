调查：一系列大选带来政治不确定性 拉美经济前景堪忧

路透巴西利亚7月19日 - 周三公布的路透调查结果显示，今年几乎所有拉美主要地区的经济成长都将慢于先前预期，因那里即将迎来一系列大选，政治不确定性不断发酵。

相比于4月的调查，主要银行和研究机构的分析师鉴于拉美地区以及全球其它地区通胀放缓的局面，调降了该地区七大经济体中六个经济体2017年的成长预估。

“预计下半年将会逐步复苏，并一直延续到2018年，”Pantheon Economics资深经济分析师Andres Abadia说。“但政治不确定性加重，某些经济体通胀率基期效应的帮助逐渐消退，将会限制决策者采取行动的空间。”

根据预估中值，该地区最大的经济体--巴西今年经济料仅扩张0.5%，2018年成长2.1%，均低于4月路透调查时的预估增幅0.6%和2.4%。

今年智利和哥伦比亚经济料分别增长1.6%和1.8%，低于上季调查预估的增长1.9%和2.3%。

阿根廷和秘鲁GDP料分别增长2.5%和2.7%，前次预估分别为增长2.8%和3.5%。

墨西哥是一个例外，特朗普意外赢得而美国总统大选后几个月，对墨西哥的经济预测是建立在特朗普政府可能设置贸易壁垒并兴建边境墙等疑虑上，这些疑虑并未成真，但墨西哥经济预测却已因此大乱。

“墨西哥企业似乎已经意识到，他们对美国政策可能发生变动的反应过早了，”汇丰控股墨西哥首席分析师Alexis Milo表示。

**政治障碍**

根据国际货币基金组织(IMF)，整个拉美地区经济料从2016年萎缩1.0%中复苏，部分原因是通胀放缓允许该地区央行降息。

巴西9月通胀率料跌至3%以下，为逾10年来的首次。

巴西经济的深度衰退在第一季结束后，消费者需求依旧疲软，巴西央行今年料将降息至8.25%，接近纪录低位。

但巴西政治危机加剧，总统特梅尔面临腐败指控并有可能下台，社会保障改革能否通过受到质疑，前景阴云密布。

“特梅尔执政是否稳固仍是巴西最大的疑问，”圣保罗咨询机构4E分析师写道。

问题不仅在于今年谁留在总统宝座上，也牵涉到2018年底谁将在大选中获得四年的总统任期。前总统卢拉在民调中处于领先地位，上周因贪污指控而判近10年刑期。在上诉期间，他仍将保持自由之身。

墨西哥、哥伦比亚和智利亦将举行大选。阿根廷将在10月举行期中议会选举。

**委内瑞拉前景“暗淡”**

但这些政治不确定因素都不能与委内瑞拉的不确定性相提并论。用Pantheon Economics分析师Abadia的话说，委内瑞拉就是一个“灾难地区”。

尽管坐拥全球规模最大的已探明石油储量，但委内瑞拉经济今明两年料将分别萎缩6.0%和3.0%。

上述预期均自4月调查时预估的萎缩3.5%和0.3%下调，因为该国总统马杜罗和反对派领导人之间的矛盾升级。

“委内瑞拉民主、经济与人道主义状况的近期前景看起来暗淡无光，”瑞士信贷分析师Casey Reckman在报告中写道。(完)