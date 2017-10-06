调查：政经不确定性令墨西哥披索后市难料 其他拉美货币预计走贬

路透圣保罗10月6日 - 路透对市场策略分析师的最新调查显示，墨西哥披索在经历了两个月卖压，跌至三个月低点后，后市未必会进一步下跌；但其他拉丁美洲货币预计将走贬。

美墨贸易谈判，墨西哥明年总统大选，令墨西哥披索走势充满不确定，分析师对披索预测的分歧也比之前的调查要大。

根据路透10月2-5日的调查，23名分析师的预估中值显示，披索兑美元MXN=D2年底前可望走强0.4%至18.185。

披索兑美元一年后料升至18.21，略高于当前约18.26的水准，但最新预估要比上个月调查预估的18.15要弱。

官员曾表示，美国、加拿大和墨西哥重新就北美自由贸易协定(NAFTA)举行的谈判可能要会持续到2018年，要晚于原本为避开明年3月起墨西哥联邦选举选战而设定的期限--今年12月底。

对重新协商NAFTA可能导致美国保护主义升高的担忧，使墨西哥披索近几个月的表现落后其他拉美货币。然而，即便是最悲观的预测都认为披索/美元不可能重探1月时所及的纪录低点22披索。路透上个月的一项调查显示，披索甚至有可能因贸易谈判而出现升值。

汇市策略师对墨西哥明年的选举也充满不安。

相形之下，巴西雷亚尔未来几个月料走贬，因发达经济体收紧货币政策，降低了高收益资产的吸引力。

路透调查显示，雷亚尔兑美元一年后料较当前水准跌4.3%至3.27，但比上个月调查预估的3.35要略好一些。

一般来说策略分析师对巴西明年的总统选举不那么担心，即便选举可能决定该国结构性改革计划的命运。

哥伦比亚披索兑美元一年后料交投于3,065；智利披索、阿根廷披索和秘鲁索尔则分别贬至635、18.2和3.33。(完)