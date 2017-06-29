调查：中国6月官方制造业PMI料小幅回落至51 扩张动能有所减弱

公布项: 中国6月官方制造业PMI

公布时间: 6月30日（周五）上午9时

路透预估中值：51.0；预估区间:50.8-51.4

路透北京6月29日 - 路透综合34家分析机构的预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅下降至51，制造业仍保持扩张势头，但受价格上涨动力减弱等影响，扩张步伐或有所放慢。

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，由于生产指数连续两个月下降，供需两端价格大幅回落，进口指数和采购量指数下降，6月制造业生产预期可能走弱。6月高频的六大发电集团日均耗煤量为62.94万吨，虽然环比、同比都有上升，但同比增速有所下降。

他预计6月制造业PMI降至51，下降比较明显的可能是购进价格指数、生产指数和库存指数。

不过兴业银行宏观团队预计官方制造业PMI升至51.3，主要由于6月出口同比增速大概率反弹，或带动制造业景气程度小幅反弹。

海通证券稍早报告称，从中观行业看，6月中国经济不温不火：终端需求好坏参半，地产销量低迷，乘用车略反弹；工业生产前高后低，中上旬发电耗煤小幅回升，但下旬面临高基数效应正大幅回落。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1

此前公布的5月宏观数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖累增速有所下行；整体而言，中国经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场预期，多数分析人士预计，下半年经济增速回落料温和。

国际货币基金组织(IMF)6月将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。这一最新预估高于4月时做出今年成长6.6%的预测；4月的预估值已较之前上调。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）