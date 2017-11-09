调查：金属价格今年受电动车需求前景带动大涨后 分析师看淡后市

路透伦敦11月8日 - 路透调查显示，在电动车发展热潮及中国治理空气污染行动的推动下，工业金属价格大涨，但这波升势看起来开始走过头了，明年修正的可能性升高。

资料图片：2012年3月，上海洋山深水港附近仓库，一名工人用叉车搬运铜板材。REUTERS/Carlos Barria

铜市明年将出现过剩；铝价则已经消化了中国冶炼厂关闭的影响，而中国关停产能将让全球市场从供应过剩转为供应短缺。

调查显示，得益于电动车需求料将激增的预期，近来大幅上涨的镍价已经涨过头了，明年将会出现修正。

“我们认为许多市场已经变得紧俏，价格上涨不无道理，”Capital Economics首席大宗商品分析师Caroline Bain表示。

“然而，我们也认为投资人推高价格的热情，要比基本面所能解释的要高出不少。因此，我们认为这些高价位恐怕无法持续。”

预料中国将有一成的铝精炼产能将在年底前关闭，因政府加强冬季降低雾霾的行动，并减少过多的产量。

接受路透调查的分析师平均预估，今年市场预料将供应短缺24.6万吨，7月的前次调查则是供应过剩12.5万吨。

最新调查并显示，明年短缺的幅度将收窄至10万吨。

今年伦敦金属交易所(LME)表现最亮的金属为铝和镍，两者涨幅皆达25%。铝价上月触及每吨2,215美元的五年高点。

但调查显示，铝价可能已过高峰，29位分析师平均预估2018年LME现货铝均价将为每吨2,038美元，较周二收盘价低3.5%。

**电动汽车题材助推镍价**

在今年的LME Week行业会议上，镍成为热门话题。投资者兴奋地谈论着方兴未艾电动汽车领域电池需求飙升的前景。

分析师将2018年现货镍价均值预期上调至每吨10,904美元，较上次调查预估值高出6%，不过和铝价一样，这一水平仍要低于基于周二收盘的当前价位12,599美元。

镍价11月1日触及两年高位每吨13,030美元，其需求料将从不锈钢这一当前主要应用领域拓宽至电动汽车业，但很多分析师警告称，这将需要数年才会实现。

“围绕电动汽车电池的炒作可能有点过度且过早地推动了镍行情，但毫无疑问，电动汽车电池需求将推动一种新形式的需求，并在未来几年强劲增长，”瑞银大宗商品策略师Lachlan Shaw表示。

接受调查的分析师预计，今年全球镍供应短缺49,350吨，2018年短缺43,000吨。

**铜市有修正风险**

今年投机客点燃铜价涨势，起初的理由是担心几家大矿场罢工或导致供应短缺，最近则是爆炒电动车需求题材。但分析师认为，之后铜价将迎来下跌。

调查显示，铜市供应今年料短缺80,000吨，到2018年将转为过剩93,000吨。

分析师预测，明年LME现货铜平均价格料跌至每吨6,315美元，比周二收盘价下滑7%。

今年铜价累计涨幅已达23%，在10月中旬触及三年高点7,177美元。

过去两年，锌价表现在LME众金属当中一骑绝尘，涨幅超过一倍，11月1日时还创下10年来最高的每吨3,326美元，去年有多家大型锌矿关闭或停产。

但明年LME现货锌明年平均价格料为2,979美元，比周二收盘价跌7%。

分析师大幅降低对短缺程度的预估。预计今年锌短缺289,000吨，上次调查时预估短缺412,000吨。预计明年短缺120,500吨，之前预估为短缺190,000吨。(完)