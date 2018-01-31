调查：今年原油均价恐难突破70美元 因美国增产抵销OPEC减产

路透1月31日 - 周三公布的路透调查结果显示，2018年油价不太可能远远超越每桶70美元，因石油输出国组织(OPEC)主导的减产与美国产出增加互相牵制。

34位接受调查的分析师预估，布兰特原油2018年均价将为每桶62.37美元，高于前次月度调查的59.88美元。

“需求稳定成长、OPEC主要产油国提出明确减产承诺、加上地缘政治风险不断，都将有助于油价获得支撑，”经济学人讯息部分析师Cailin Birch表示。

“不过我们预期美国产出成长强劲，同时OPEC和非OPEC国家也会有一些取巧的卖盘，将妨碍均价升至远高于70美元之上。”

布兰特原油月线料连续第五个月上涨，1月均价约为每桶69美元，不过分析师表示，这波涨势恐难延续至第一季之后。

他们称，美国石油产量可能将突破1,000万桶/日，这一产量水平目前只被沙特阿拉伯和俄罗斯超过。自2016年中期以来，美国石油产量已增长逾17%。

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CRISIL Research主管Rahul Prithiani预计，受美国石油产量上升影响，2018年油价将介于每桶62至67美元之间。

分析师称，与此同时，全球最大石油消费地区--亚洲，近期开始进口美国原油，可能将显示进口美国原油的兴趣增加。

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产量上升为美国西德克萨斯中质油(WTI)较布兰特和迪拜原油价差扩大铺平了道路，尽管运费成本较高，但这使亚洲国家进口美国原油更加便宜。

汤森路透石油研究和预测的分析师Giorgos Beleris称，“只要西德克萨斯中质油持续追随其他地区指标原油走势，美国原油应能持续找到输往亚洲的途径。”

预计2018年美国原油均价在每桶58.11美元，高于12月调查预测的55.78美元。2018年迄今美国原油均价在63.63美元左右。

除了美国石油产量上升之外，高于65美元的油价环境正鼓励巴西和加拿大等其它非OPEC出口国通过新项目提升产量。

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分析师称，要预测OPEC会否改变减产协议的期限还为时过早；OPEC每日削减180万桶的减产协议将于今年底到期。

“当前的减产协议不太可能延长到2018年以后，因为市场将在今年实现再平衡，”Interfax Energy全球天然气分析(Global Gas Analytics)驻伦敦的高级能源分析师Abhishek Kumar说道。

“不过，要求制定减产协议的退出策略的呼声将加速高涨。这反过来可促使各方在2019年缓步退出协议。”

调查预计第四季布兰特原油均价在61.62美元，2019年为61.29美元。(完)