调查：分析师连续第五个月下调今年油价预估 担忧美国增产前景

路透6月30日 - 根据路透调查，分析师下调了对今年和明年油价的预估，因为美国石油产量继续大幅增加的前景，将可能让石油输出国组织(OPEC)减产以帮助供需恢复平衡的努力放缓。

原油价格上周跌至近一年低点，因外界愈发担忧已经持续三年的库存过剩情况将会继续下去。

“(美国)页岩油盆地的活跃钻机数量已经比去年低点增加了逾一倍，这是衡量钻探活动和投资情况的最受关注的指标，”瑞士宝盛集团大宗商品研究部门主管Norbert Rucker表示。

“从钻探到生产存在至多六个月的时间差，因此市场还未见到过去几个月活跃钻机数量增加导致的供应猛增。美国石油产量增长应会令油价维持在每桶50美元下方，”Norbert补充称。

接受访问的36名分析师预计，2017年布兰特原油期货均价料为53.96美元，低于上次调查预估的55.57美元，延续今年每个月调查预估逐步下调的趋势。

美国原油期货今年均价预计为51.92美元，低于上月预计的53.52美元。

从今年2月开始，分析师每个月都调降了2017年油价预估。

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对2018年的价格预估也下调了。

“美国产量上升将使市场再平衡推迟到年底，但OPEC减产应足以使库存回到五年平均水平，即便是美国产量上升，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Thomas Pugh表示。

美国原油期货周四结算价涨0.19美元至每桶44.93美元，当日早盘后段曾触及两周高位45.45美元。

根据贝克休斯(Baker Hughes)BHI.N的数据，截至6月23日当周美国能源企业钻机数连续第23周增加，刷新了纪录，钻机总数增至758个，为2015年4月以来最多。

美国能源资料协会(EIA)本月稍早提高了对明年美国原油产量的预估，称目前预计产量将超过1,000万桶/日，料将达到纪录最高水平。(完)