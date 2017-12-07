调查：OPEC延长减产协议后石油分析师更加看涨油价

路透12月6日 - 周三出炉的路透调查结果显示，石油分析师提高了对明年原油价格的预估，之前主要产油国一致同意延长减产计划。

资料图片：2014年12月，利比亚El Sharara油田。REUTERS/Ismail Zitouny

分析师称，沙特阿拉伯政治局势紧张、利比亚和尼日利亚生产中断、以及委内瑞拉经济低迷，这些因素导致原油产量下降，也将给油价提供支撑。

目前预计2018年指标布兰特原油期货平均价格将为58.84美元，较10月底上次调查预估的55.71美元高出逾3美元。

石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国上周决定将减产协议延长至2018年年底，以结束供应持续过剩的局面。

“市场认为OPEC延长减产协议，将在加快油市再平衡方面发出积极信号...OPEC产油国可能将严格遵守减产协议，因为OPEC经济体仍严重依赖石油收入来填补财政预算缺口，需要油价上涨，”CRISIL Research董事Rahul Prithiani表示。

但有些分析师对非OPEC产油国的遵约情况表达了疑虑，特别是俄罗斯，该国计划让较新开发的油田扩大生产。

“主要的惊喜来自利比亚和尼日利亚，之前被豁免减产的这两个国家现在将遵守整体产量上限，”意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)驻米兰的大宗商品市场分析师Daniela Corsini称。

今年下半年油价强势上行，因市场愈发相信OPEC牵头的减产和强劲的消费将共同推动市场恢复平衡。布兰特原油周二在每桶62美元上方交投。

去年减产协议宣布以来，布兰特原油价格回升大约25%，预计2017年均价为每桶54.19美元。

**OPEC和亚洲**

OPEC的11月产出下降30万桶/日至5月以来最低水平，对减产协议的执行率升至112%。

对30位经济学家和分析师的调查显示，预计2018年美国原油期货均价为每桶54.78美元，高于之前预期的52.50美元。预计今年的均价为每桶50.65美元。

分析师称，亚洲将成为全球需求增长的关键驱动因素，有助于收紧供需平衡。

“2018年非经济合作暨发展组织(OECD)的石油需求量可能增加至多130万桶/日，主要受中国和印度的需求驱动，”汤森路透Oil Research and Forecasts分析师Giorgos Beleris称。

美国对亚洲的石油出口增幅最大，一定程度上归因于中东出口减少。

美国页岩油产量增加使美国原油期货相对于布兰特原油期货的贴水扩大至每桶5美元左右，意味着对亚洲买家而言美国原油更便宜。

图表：美国对中国石油出口 tmsnrt.rs/2AAPRSp

美国石油产量 tmsnrt.rs/2AvnarY

(完)