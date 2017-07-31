调查：分析师悲观情绪升温 OPEC减产执行情况受关注

路透7月31日 - 今年7月，石油分析师连续第六个月下调对2017年原油价格的预估，称对石油输出国组织(OPEC)领导的减产协议执行率存在担忧，或打击市场的再平衡尝试。

OPEC和俄罗斯等伙伴国已同意在2018年3月之前每日减产约180万桶。

“尽管OPEC及一些非OPEC国家采取了行动，但随着外界对于市场再平衡速度的质疑升高，OPEC未来几个月的减产落实情况预料将持续承受压力，”Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar称。

今年上半年减产协议的执行率很高，但国际能源署(IEA)的最新报告显示，6月执行率降至78%，低于5月的95%，因好几个国家石油产量远高于协议规定。

沙特阿拉伯、安哥拉、科威特分担了最多减产幅度。

OPEC成员国厄瓜多尔选择退出减产协议，并称计划逐步提高产量。分析师一致认为，厄瓜多尔的做法对整体供给的影响应该不大，但这可能损及市场信心。

“价格维持偏低的时间愈久，一些OPEC国家不再像目前为止那些严格遵守减产的风险就愈大，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

“厄瓜多尔宣布消息后，OPEC迅速重申其减产协议中的承诺。该组织誓言将解决其成员国中的低履约情况，尽管其仍未阐明将如何解决这一问题。沙特则继续承担大部分减产量，”汤森路透石油研究与预期部门分析师Giorgos Beleris说道。

对33名分析师和经济学家进行的调查显示，2017年布兰特原油均价或为每桶52.45美元，低于6月时预估的53.96美元。

布兰特原油价格2017年迄今的均价约为52.12美元。

调查预计，美国原油2017年均价在每桶50.08美元，低于6月时预估的51.92美元。

分析师还调低了2018年油价预期。

分析师目前预期布兰特原油2018年均价在每桶54.51美元，低于6月预估的57.37美元；预期美国原油2018年均价在51.88美元，也低于6月预估的55.20美元。

受助于全球经济更强劲增长，2017年下半年石油需求料将回升，但供应面前景仍不确定，尽管美国库存近期下降。

分析师表示，中东的地缘政治风险、利比亚局势不稳，以及委内瑞拉危机升级(包括美国可能对其进行制裁)，这是今年可能影响油市的一些因素。

少数分析师预计，如果OPEC坚守减产协议且美国页岩油生产商放慢生产步伐，全球油市到年底有可能出现小幅供应短缺。其他分析师认为，市场恢复平衡可能推迟至明年。(完)