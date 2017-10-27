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调查：钯金均价今明两年料创纪录新高 铂金今年料降至956美元
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2017年10月27日 / 凌晨3点59分 / 1 天前

调查：钯金均价今明两年料创纪录新高 铂金今年料降至956美元

1 分钟阅读

路透伦敦10月26日 - 周四公布的路透调查显示，钯金需加把劲才有望在近期所及的16年高点每盎司1,000美元上方持盈保泰。但随着碳排放控管行动升级，预计钯金今年和明年均价仍将创下纪录高位。钯金是重要的汽车自动催化金属。

由于预期需求将从柴油车转向以汽油为燃料的汽车，加上近期放贷市场趋于收紧，从而推动了钯金价格上升至2001年以来最高水准。汽油车的催化转化器使用更多钯金。

因此在过去三个月中，数家银行已将今年钯金价格预估上调约5%，明年的预估值则调升将近10%。

路透在过去两周访问了22位分析师和交易员，受访者预计钯金今年均价为每盎司852美元，此为纪录高位。7月调查时的预估均价为811美元。

“由于预计中国第四季汽车销售将放缓，加上潜在的获利了结压低价格，所以我们认为价格近期容易偏向下行，”渣打分析师Suki Cooper说。

“但在短线经过一波修正之后，我们预计价格将恢复上行趋势。”

明年钯金均价料为每盎司930美元，远高于三个月前调查时预计的849美元。钯金今年迄今平均价格在838美元。

9月钯金价格自2001年以来首次高于铂金，并自那以来大致维持了升水。

另外，主要用于柴油车催化转化器的铂金，在2015年大众汽车(Volkswagen)丑闻之后就受到冷落。分析师称，铂金生产大国南非减产不够快，不足以抵消需求的下滑。

受访者预计铂金今年均价料为每盎司956美元，这将是2004年以来最低年度均价。预计铂金价格明年将上升，但升幅不到5%，均价将为1,000美元。(完)

编译 李婷仪 审校 于春红

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