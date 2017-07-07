调查：分析师对英镑展望略有改观 因更不看好美元

路透伦敦7月7日 - 周四公布的路透调查结果显示，外汇分析师目前对于英镑兑美元的看法要比2017年初时更加乐观，多数人要么是悲观程度减轻，要么是更加乐观。

不过他们对于英镑/欧元的看法变化却较为平衡，悲观程度增大和减小的人数相当，乐观程度上升或下降的人数变化也有类似趋势。

“去年底美元走势中所反映的许多通胀复苏预期已经被调低，”荷兰合作银行的Jane Foley说。“市场不再预期(美国总统)特朗普的3%经济成长预期会实现。”

“我们预测欧元区经济今年不会重现曾经的强势，欧元有过一定升值，但还没有涨够，”Foley说，她目前对英镑兑欧元的看法更偏悲观。

去年6月英国公投决定脱离欧盟，随后英镑下跌。一年后英镑兑美元和兑欧元仍分别有约10%和13%的失地没有收复。不过，预计英镑也不会进一步大幅走软。

过去一周对大约60位分析师进行的路透调查结果显示，一个月后英镑兑美元料较当前1.29美元水准几无变动，到9月底跌至1.28，六个月后至1.27。

上述预估同6月时的调查结果相差无几。

英镑兑欧元在预测时间阶段的走势料不会有大的变化，预计欧元兑英镑在2017年将保持在0.88英镑水准，一年后在0.8825。

公投后不久，英国央行宣布降息并重新启动量化宽松计划，以支撑料将面临下滑的经济。但至少到最近，经济表现要好于预期。

不过公投以来的英镑跌势令通胀率远高于2%的央行目标水平，上个月英国央行货币政策委员会中有三位委员在政策会议上投票支持升息。(完)