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调查：英镑兑欧元和美元料持稳 英国可望安度退欧波浪
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2017年10月6日 / 早上8点00分 / 12 天前

调查：英镑兑欧元和美元料持稳 英国可望安度退欧波浪

1 分钟阅读

路透伦敦10月6日 - 据路透调查，市场投机客本月可能维持英镑仓位不变，预计英镑兑欧元和美元一年后将维持在当前水准附近。

英国决定退欧让英镑承压，兑美元汇价较去年6月退欧公投前跌约13%。一些受访者称，英镑可能已经触底。

英镑9月录得两年来最大单月涨幅，因有臆测认为，英国央行下月将加息，且英国负责退欧事务的官员称，退欧协商已取得“很大进展”。

但本月英镑有些下滑，因一系列数据显示英国经济难获动能，不过这与英国央行对经济前景的乐观看法相悖；交易员对9月英镑涨势了结获利也令英镑承压。

据路透对分析师最新调查，英国央行在11月的会议上料加息，为十年来首次，短期来看这可能支撑英镑。但多数分析师还表示，若加息将是一个政策错误。

调查中回答追加提问的29位受访者中有11位表示，到本月底英镑仓位可能维持当前水准。

“英镑走势要想出现重大变化，英退谈判需要取得较大进展才行，”意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)的Asmara Jamaleh表示。

在特雷莎·梅尝试启动下一轮退欧磋商之际，在保守党年度大会上的讲话本可帮助她巩固在党内的领导地位。然而，她在讲话中咳嗽不断，又有人跳出了搞恶作剧，导致讲话多次被打断，投资者认为，特雷莎·梅的领导地位进一步被削弱，受到挑战的可能性增加。

由于英退谈判前景非常模糊，策略师对于投资者本月底的部位情况看法分歧。六人认为净多头部位将会增加，七人则认为下降。

“鉴于英国的政治与经济不确定性，我们不相信市场现在就能变得非常看多英镑，”西班牙对外银行(BBVA)的Roberto Cobo Garcia表示。他是认为英镑仓位将转为净空仓的五人之一。

目前英镑/美元约报1.31美元。受访者预测，英镑一个月后料为1.33美元，三个月后预计跌回到1.30，一年后回升至1.31。这次路透调查在本周进行，访问了大约60名汇市专家。

英镑兑欧元预计也不会有太大变化。

目前欧元兑英镑约为0.893英镑。据预测中值，一个月后料为0.888英镑，六个月后为0.890，一年后预计为0.900。

本次受访者对于英镑的预测略强于9月。(完)

编译 李爽/张涛；审校 孙茉莉/李婷仪

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