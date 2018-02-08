调查：英镑大涨走势结束 英退疑虑将带来压力

路透伦敦2月8日 - 路透周四对市场策略师进行的调查显示，英镑今年的大涨走势已经完结，英国退欧相关疑虑将开始再次打压英镑走低。英镑在1月创下2009年以来最大月度涨幅。

自2016年6月公投退欧以来，英镑贸易加权指数已下跌10.5%左右。但目前较2016年10月所及低点仍涨约6.5%。

相比股市，汇市在过去几日仍相对平静。尽管英镑周三连续第四日下跌，但目前兑美元仍交投在1.39美元左右。上月受访的分析师中只有一位对一个月后英镑汇率的预期高于1.38。

但根据过去一周接受调查的逾60位外汇专家的预测中值，英镑GBP=在预测期间内料将鲜有变动，一个月后将交投在1.40美元，六个月后交投于1.39美元，一年后又将回到1.40美元，这与近期的其它路透月度调查显示的情况相仿。

不过在近期英镑上涨后，最新预测较1月调查大幅上调。

“英镑今年一直有良好的支撑，主要得益于稳定的货币政策预期。展望未来，我们认为基本面恶化风险依然存在，退欧相关的不确定性也可能再度升高，”法国农业信贷银行分析师称。

英镑兑欧元预计也将徘徊在当前水平附近，这与1月预测一样。欧元一个月后料将交投在0.88英镑，六个月和一年后料将交投在0.89英镑。

欧元周三交投在0.8890英镑左右。(完)