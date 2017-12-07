调查：英镑未来一年前景稳定 若英退产生正面影响英镑将大涨

路透伦敦12月7日 - 英镑未来一年前景稳定，但路透调查的一些外汇策略师预计，如果英国退欧出现正面进展，那么英镑将大涨。

资料图片：2016年3月，英镑纸币。REUTERS/Phil Noble

12月4-6日对约60位外汇策略师的调查显示，预计一个月后英镑兑美元GBP=将报1.33美元，六个月后报1.32，一年后报1.33。

周三尾盘英镑报1.34美元，本月调查中值与上月调查中值大致一样。

ING的预估最乐观，称一年后英镑兑美元将报1.53美元，这是英国2016年6月退欧公投后路透调查中的最高预估值。

“我们认为市场低估了英国退欧过渡协议将带来的周期性经济利益。英镑将进一步上涨，尤其是假如在2018年第一季签署并提交了过渡协议的话，”ING的Viraj Patel称。

“如果英国退欧有更多进展的话，目前我们嗅到了有利于英镑的机会。”

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月28日当周，外汇投机客在四周内首次转为英镑净多头仓位。

投资者仍对是否追涨英镑犹豫不决，尽管英国政府称，已接近与欧盟就如何在明年将退欧谈判转向贸易议题达成一致。

英退协议在最后一刻未能达成，令英国首相特雷莎·梅周二承受压力。NORD/LB给出的预估值最为悲观，认为英镑/美元一年后将报1.20美元。

“不会有‘充分进展’使得大家可以在明年初启动有关贸易问题的协商。在充斥不确定性的环境下，英国经济状况将越来越脆弱，”NORD/LB的Jens Kramer表示。

“因此，我们预计英国央行明年不会再次升息。所有这些因素都会压制英镑汇率。”

欧元区今年的经济表现超群，比英国更胜一筹。欧洲央行于10月宣布，从1月起降低月度购债规模。该央行料将在明年减少资产购买。

所以英镑兑欧元EURGBP=预计将小幅走软。英镑兑欧元周三报0.881英镑，调查结果显示一个月后其将贬至0.886英镑，六个月和一年后都将为0.900英镑。

英镑兑欧元一年后汇率水平预估值相差较大，从0.767至1.020英镑不等。(完)