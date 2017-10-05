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调查：俄罗斯股市年底前料上涨 受益于油价反弹及经济好转
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#国际财经
2017年10月5日 / 早上6点04分 / 13 天前

调查：俄罗斯股市年底前料上涨 受益于油价反弹及经济好转

1 分钟阅读

路透莫斯科10月5日 - 俄罗斯股市在今年最后一季料较当前水准涨约2%，扳回今年稍早录得的跌幅，受益于油价上涨以及俄罗斯经济复苏。

俄罗斯股市近几年走势波动，因大宗商品价格大起大落，且俄罗斯与西方国家之间地缘政治关系紧张。

美元计价的RTS股指今年上半年下跌13%，因最初对美国总统特朗普将改善与俄罗斯关系的希望消退，且两国关系进一步恶化。

但油价上涨，且俄罗斯经济经历两年低迷期后愈发显现改善迹象，近几个月支撑股指，推动其于第三季涨13.6%。

路透过去一周调查的12位分析师预估中值为，该股指今年底料将达到1,153点，基本齐平2016年收盘价1,152.33点。

“我们认为油市企稳及俄罗斯经济持续复苏，将在年底前扶助其股市上涨，”Promsvyazbank的Evgeny Loktyukhov说。

“俄罗斯市场的吸引力也意味一些流动性较佳的证券分红预期稳定。”他称，并预料RTS指数今年底约在1,215点。该指数周二收盘报1,129.9点。

这项季度调查对RTS指数今年底水准的最低和最高预估值分别为900点和1,250点。高低点差距比前一季的调查窄，但仍反映了分析师持续抱持的不确定看法。

尽管预测主要偏多，但许多分析师承认俄罗斯市场仍有大量风险，如油价下跌或西方收紧制裁都可使变数加大。

分析师还称，俄罗斯央行进一步降息为在莫斯科上市的股票上涨的理由。

俄罗斯央行9月降息50个基点至8.5%，指标利率远低于年初时的10%。央行总裁纳比乌里娜还承诺未来几个月可能进一步降息。

“我们认为，俄罗斯央行进一步放松货币政策的打算看来对市场较有利。”(完)

编译 李爽/张若琪 审校 龚芳/白云

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