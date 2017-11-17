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调查：新加坡第三季GDP增幅料大幅上修 受出口畅旺拉动
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2017年11月17日 / 上午9点40分 / 更新于 20 小时前

调查：新加坡第三季GDP增幅料大幅上修 受出口畅旺拉动

1 分钟阅读

路透新加坡11月17日 - 分析师预测，新加坡第三季经济成长率料高于先前估值，因全球需求上扬推升出口表现，特别是新加坡科技业。

周五公布的路透调查预测，新加坡7-9月经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率为成长7.4%，创2016年第四季以来最大增幅。

这将轻松超越初值。第三季GDP环比年率初值为成长6.3%。

调查中值预测，第三季GDP较上年同期成长5.0%，高于第二季的2.9%。此次调查共访问了11位分析师。

终值数据将在11月23日(周四)公布。

“新加坡经济经过两年低于长期趋势水平的表现后，成长前景愈来愈光明，”澳新银行分析师在客户报告中称。

近期经济数据显示新加坡经济全面复苏，打消了人们此前对该国过于依赖科技产品的忧虑。

周五稍早，新加坡公布10月出口创下两年半来最高增幅，受益于电子和非电子产品的出口。

与今年迄今相比，“促成(2018年)的成长因素将更加平衡，”瑞信分析师Michael Wan称。

新加坡等依赖贸易的亚洲经济体今年受到全球需求改善的提振，尤其是电子产品和半导体等零部件的需求。

“今年主要依赖出口，但随着我们步入2018年，人们可以看到经济受到零售销售和民间消费等的更多支持。”Wan称。

良好的经济成长和来自贸易领域的通胀动力，提高了明年收紧货币政策的可能性。

新加坡金管局上月维持货币政策不变，并称中性政策立场在较长时间内是适宜的。分析师称这一措辞的改变为明年收紧政策创造了空间。

“我们预计新加坡金管局将在2018年10月会议上退出中性政策立场。”澳新银行分析师称。(完)

编译 蔡美珍/于春红; 审校 白云/李春喜

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