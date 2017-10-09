调查：尽管面临国内挑战 未来几个月南非兰特料将走强

路透约翰内斯堡10月6日 - 路透调查显示，临近年底南非兰特料将略有走强。上周兰特趋软，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月或将升息。

今年年底是南非的关键时刻，执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)要挑选总统祖马(Jacob Zuma)的继任者，这个过程料将使本已震荡的市场更加不稳。

但本周接受路透调查访问的逾40名分析师的预估中值显示，到12月底，兰特兑美元汇率将从周五稍早的13.73升至13.65，九个月后再回落至13.73。

上周美元兑新兴市场货币和主要货币汇率走高，当时美联储暗示，其预计很快将实施今年的第三次升息行动。

“如果非国大12月选举会议之后兰特不面临压力，那将令人感到非常意外，”Macroafricaintel的首席分析师Rafiq Raji表示。

“之后，兰特交易对于早先政治不确定性的反映可能打折扣，波动性将减小。”

南非央行上月维持指标利率在6.75%，此举可能提振兰特。市场原本预期央行会因通胀压力缓和以及上半年经济复苏缓慢而降息。

伦敦渣打银行的非洲经济研究主管Razia Khan称，兰特或将受益于持续的全球风险偏好以及对南非债券的强劲需求，尽管该国债信评级面临进一步调降的风险。

2017年迄今，兰特扛经受住了债信评级被降至垃圾级的冲击，主要因为美元走软且全球主要央行收紧政策的步伐放缓。

分析师认为，近期风险是三周后即将出炉的南非预算案，这是对信用评级机构的一次测试。随后该国将迎来12月的非国大会议以及明年进一步的信用评级评估。(完)