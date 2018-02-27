调查：芯片销售虽强劲 但2月工作日减少或拉低韩国出口增幅

路透首尔2月26日 - 路透调查显示，虽然全球对记忆体芯片和成品油的需求依然强劲，但2月韩国出口料较上年同期增幅不大，因农历新年假期导致2月工作日减少。

路透调查中11名分析师的预估中值为，2月韩国出口同比增0.4%，为2016年11月以来最慢增速。1月出口增长22.5%。

“2月有19.5个工作日，去年有22个，这肯定大幅拉低了总体出口增幅，”IBK Securities分析师Park Ok-hee表示。

韩国政府已发布的初步数据显示，2月1-20日出口较上年同期下降3.9%，同期进口增长13.6%。

“分行业来看，半导体和石油产品行业或保持强劲增长，而汽车需求则可能下滑，”Park Ok-hee说。

市场对进口的预估中值显示，韩国2月进口料增长13.1%，部分受到全球油价上涨拉动。1月进口增加20.9%。

在出口强劲的助推下，1月工业生产可望增长2%，因为该月工作日数量多于上年同期。

Eugene投资证券公司的分析师Lee Sang-jae称，“稳健的出口和国内消费增加，为1月经济提供了有力支撑。”

不过他警告道贸易保护抬头、以及通用汽车将关闭位于群山市的一个工厂，这些都将会打压2月的工厂产出。

继1月美国对进口洗衣机和太阳能面板征收了高额关税后，美国商务部又建议总统特朗普对从韩国等国进口的钢铁实施严格限制。

通用汽车已宣布将在5月前关闭群山市的工厂，并在几周内决定韩国其余三家工厂的未来。通用汽车目前正同工会进行薪资谈判。

调查预期2月的通胀年率料在1.2%，高于1月时的1.0%。

周四和周五将分别公布贸易和工业生产数据，3月6日将公布通胀数据。(完)