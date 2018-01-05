调查：瑞典与挪威克朗挥别惨淡2017 今年大幅升值可期

路透奥斯陆1月5日 - 周五公布的路透调查显示，2018年瑞典与挪威克朗兑欧元及美元料将明显走强，在今年初的涨势中更上层楼。

瑞典与挪威克朗2017年表现严重不佳，挪威克朗兑欧元全年下跌逾8%，年终报9.85。实际上，去年1月分析师预估挪威克朗2017年将上涨3%至8.80。

去年瑞典克朗同样下跌，尽管预估也是上涨，分析师认为两国楼市疲弱是导致投资者担忧的主因。

不过2018年的前景看好，两国央行都计划在实施多年的超宽松政策后，开始逐步收紧货币政策，这也可能推动这两种克朗走强。

“瑞典与挪威克朗的表现都远低于基本面因素表明的水准，”Nordea Markets首席分析师Erik Bruce表示，他并称楼市崩盘的机率被夸大了。

在路透调查中，分析师预估挪威克朗兑美元NOK=与欧元EURNOK=在12个月后将分别上涨5.9%与5.7%。

“随着楼市的担忧消退，我们预期市场焦点将重新回到油价上涨、挪威经济稳健，以及央行升息前景等传统因素，那么克朗将会升值，”Nordea的Bruce表示。

今年瑞典克朗兑美元SEK=与欧元EURSEK=预估将分别较目前水平上涨略高于6%及4.3%。

“瑞典克朗贬值不少，我们认为这样的现象并不会持续下去，”Bruce表示。(完)