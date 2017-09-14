FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
调查：瑞士央行9月会议料维持利率不变 但或调整对瑞郎汇率措辞
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月14日 / 凌晨1点10分 / 1 个月前

调查：瑞士央行9月会议料维持利率不变 但或调整对瑞郎汇率措辞

1 分钟阅读

路透苏黎世9月13日 - 近期瑞郎兑欧元走软后，瑞士央行官员可能感到更放松了，但预计他们在9月的政策会议上仍将维持超宽松货币政策不变。

但在欧元兑瑞郎7月以来涨近5%后，瑞士央行9月14日政策会议的主要焦点将在于是否会删除瑞郎“被严重高估”的说法。

9月7日至12日的路透最新调查显示，这种可能性有50%。

回答了一个额外问题的八位分析师表示，该央行将保留这一措辞，另有八位受访者表示，说法将改成瑞郎“被高估”，还有两位受访者认为，瑞士央行将改称瑞郎“估值合理”。

“瑞士央行可能调整对瑞郎的措辞...但不应将其视为事先宣布的行动或意图，它只是反映了现状，”瑞银分析师Alessandro Bee表示。

欧元上涨的主因之一--欧洲央行开始为逐步缩减刺激做准备，也可能令瑞士央行总裁乔丹及其他央行官员受到鼓舞。

“由于欧洲央行更加倾向削减刺激，且近期瑞郎兑欧元贬值，瑞士央行有较大的操作空间，但我认为乔丹先生仍将非常谨慎，一段时间内还不会改变政策，”Bee表示。

不过ZKB分析师Cornelia Luchsinger并不认为目前是瑞士央行改变对瑞郎汇率措辞的时候。

“瑞郎近几周走弱，给予瑞士央行调整政策的更大空间，大家可以发现他们的干预明显比以前少了许多，”她表示。

“瑞士央行对瑞郎走势算是放心，不过放心的程度还不够。”

瑞士央行长期以来一直在抵御瑞郎升值，因为这对仰赖出口的瑞士经济构成压力。瑞郎升值使得该国商品在其主要市场--欧元区的价格变得更加昂贵。

路透调查的所有35名受访者一致预期，瑞士央行周四将维持对瑞郎的伦敦银行同业拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%-负0.25%不变。他们多数预期瑞士央行在明年底之前都将维持此一目标区间不变。

分析师也一致预期该央行在周四的会中将维持活期存款利率在负0.75%不变。(完)

编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below