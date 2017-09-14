调查：瑞士央行9月会议料维持利率不变 但或调整对瑞郎汇率措辞

路透苏黎世9月13日 - 近期瑞郎兑欧元走软后，瑞士央行官员可能感到更放松了，但预计他们在9月的政策会议上仍将维持超宽松货币政策不变。

但在欧元兑瑞郎7月以来涨近5%后，瑞士央行9月14日政策会议的主要焦点将在于是否会删除瑞郎“被严重高估”的说法。

9月7日至12日的路透最新调查显示，这种可能性有50%。

回答了一个额外问题的八位分析师表示，该央行将保留这一措辞，另有八位受访者表示，说法将改成瑞郎“被高估”，还有两位受访者认为，瑞士央行将改称瑞郎“估值合理”。

“瑞士央行可能调整对瑞郎的措辞...但不应将其视为事先宣布的行动或意图，它只是反映了现状，”瑞银分析师Alessandro Bee表示。

欧元上涨的主因之一--欧洲央行开始为逐步缩减刺激做准备，也可能令瑞士央行总裁乔丹及其他央行官员受到鼓舞。

“由于欧洲央行更加倾向削减刺激，且近期瑞郎兑欧元贬值，瑞士央行有较大的操作空间，但我认为乔丹先生仍将非常谨慎，一段时间内还不会改变政策，”Bee表示。

不过ZKB分析师Cornelia Luchsinger并不认为目前是瑞士央行改变对瑞郎汇率措辞的时候。

“瑞郎近几周走弱，给予瑞士央行调整政策的更大空间，大家可以发现他们的干预明显比以前少了许多，”她表示。

“瑞士央行对瑞郎走势算是放心，不过放心的程度还不够。”

瑞士央行长期以来一直在抵御瑞郎升值，因为这对仰赖出口的瑞士经济构成压力。瑞郎升值使得该国商品在其主要市场--欧元区的价格变得更加昂贵。

路透调查的所有35名受访者一致预期，瑞士央行周四将维持对瑞郎的伦敦银行同业拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%-负0.25%不变。他们多数预期瑞士央行在明年底之前都将维持此一目标区间不变。

分析师也一致预期该央行在周四的会中将维持活期存款利率在负0.75%不变。(完)