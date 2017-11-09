调查：退欧谈判取得进展料将给予英镑最大提振

路透伦敦11月9日 - 路透调查显示，受访的外汇分析师预期，未来一年期间，英国退欧谈判的进展将为英镑提供最大提振力量，分析师认为英镑前景平平。

“英退是英镑的主要利空因素，我们预期英镑会由‘软退欧’获得明显升值，”BBVA分析师Roberto Cobo Garcia称。

在一项额外问题上，33位答覆的分析师中，17人认为退欧谈判若取得进展，将为英镑提供最大提振，八人认为是英国央行加快升息脚步将提供最大提振，六人认为是生产力提升。两人认为是英国退欧出现逆转。

自2016年6月英国退欧公投以来，英镑兑美元GBP=已下跌约10%。先前几次的路透调查结果显示，若是英国硬退欧，也就是在没有达成协议的情况下退出欧盟，将是对经济及英镑杀伤力最大的结果。

周四稍晚英国将展开新一轮退欧谈判，但对于特雷莎·梅是否有能力取得一个不错的退欧协议，外界疑虑升高，令英镑承压。

由于2019年3月英国退出欧盟时的状况仍不明朗，近60名策略师对未来一年英镑前景给出的预估中值为持平。

英镑兑美元目前在1.31美元左右，一个月后料为1.32，六个月和一年后分别为1.30和1.32，与10月调查时基本持平。

CA-CIB的分析师在客户报告中称，“由于政治不确定性不太可能进一步增加，加上长期利率预期可能企稳，我们预计英镑在当前水平基础上下跌的空间有限。”

但英镑兑欧元EURGBP=料将走软。该货币对周三报0.8830英镑，最新的调查显示，一个月后料为0.8880，六个月和12个月后料为0.9000。(完)