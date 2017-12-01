调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师

路透伦敦12月1日 - 根据一项路透调查，随着迹象显示英国退欧谈判取得进展，英国无序退欧的机率在过去一个月有所下滑。

2017年9月25日，比利时布鲁塞尔，英国退欧大臣戴维斯（左）和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔出席媒体简布会。REUTERS/Francois Lenoir

多家报纸本周报导，英国与欧盟已对分手费达成共识，北爱尔兰边界问题亦接近取得共识，可能预示退欧谈判将有突破。

英国无序退欧的机率因此由10月调查时的30%降至25%。所谓无序退欧是指，在2019年3月退欧谈判预定结束时，尚未达成协议的局面。

“基于英国准备完全遵守退欧分手费的承诺，而英国与爱尔兰有很大机会不久就能够对爱尔兰边界问题达成妥协，我们现在认为英国与欧盟到2019年3月在没有达成未来贸易协议情况下分手的风险下降，”Berenberg分析师Kallum Pickering称。

路透在11月27-30日进行调查，绝大多数受访分析师认为，退欧谈判最后应该会达成英国-欧盟自由贸易协定，结果与先前几次调查一致。

“如果英国谈判代表没有谈成自贸协议，或者双方未能至少同意就谈判进行会谈，那么他们就是失职，”德国商业银行的Peter Dixon表示。

这项调查发现，第二最可能结果是英国在没有达成协议的情况下退出欧盟，根据世界贸易组织(WTO)的基本原则与欧洲进行贸易。

第三最可能结果是利用欧洲经济区(EEA)成员的身份，英国缴纳费用，以保持欧盟单一市场的全面准入。可能性最低的选项是撤销退欧决定。

这次调查的样本与最近几次的调查相似。

**通胀压力**

2016年6月英国公投退欧后，并没有像许多分析师预测的那样陷入经济衰退。未来一年出现衰退机率的预估中值仅为20%，与11月17日调查的结果一样。

但经济增长将落后于欧元区，调查预测每季度将仅仅增长0.3-0.4%，一直到2019年年中。

退欧公投后英镑贬值导致的高通胀，已经限制了消费者的支出能力。去年消费者支出在推动经济增长方面扮演了重要角色。

路透调查显示，通胀可能已经触顶，今明两年平均通胀料分别为2.7%和2.5%，与11月调查结果相同，仍远高于英国央行2%的目标水准。

英国央行上个月升息25个基点至0.50%，但路透调查预估中值显示，英国央行临近2018年底料升息25个基点，在这之前都将按兵不动。

英国央行2019年料再次升息25个基点，但分析师基本表示，如果英国与欧盟达不成协议，他们将降低对利率的预估。

68位受访分析师全部预计英国央行12月14日会议将维持政策不变。

“随着通胀接近触顶，以及经济增长近期内仍疲软，我们预计英国央行会等到2018年第四季才会再次升息，”法国巴黎银行的Dominic Bryant表示。(完)