调查：英国经济增长将落后于主要国家 至少一年后才会再升息

路透伦敦11月17日 - 英国未来几年经济成长仍将温和，远远落后于其他主要国家，而且甚至可能比路透调查的分析师目前所预测的还差，因大多数分析师称其预测面临的风险是下修。

该调查结果与路透在11月13-16日针对欧元区所进行的调查大相迳庭。分析师对欧元区经济表现的看法是金融危机以来最为乐观的一次。

“尽管我们预期来年物价压力将会放缓，但英国家庭的购买力将持续减弱一段时间，因薪资增长仍黯淡，”顾问公司Centre for Economics and Business Research资深分析师Kay Daniel Neufeld写道。

路透本周对近80位分析师进行调查，预估中值显示英国经济至2018年6月每季将仅扩张0.3-0.4%，今年和明年经济成长率料分别为1.5%和1.3%。

这远低于对欧元区经济的预期年增速2.2%和1.9%。过去十年欧元区经济增速通常都落后于英国。

尽管调查中值显示，未来一年英国经济陷入衰退的机率为20%，但回答追加问题的分析师中有60%称，他们预测的风险偏向下行。

“我们对英国2018年经济增长预测的风险有些偏向下档，主要由于存在负面政治影响的风险，尤其是关于退欧谈判，”普华永道首席分析师John Hawksworth指出。

“我们认为英国退欧是影响经济前景的主要因素，鉴于协商的不确定性，对经济可能产生的影响还不好说，”摩根士丹利分析师在给客户的报告中称。

调查预计，今年、明年和2019年消费者物价平均涨幅分别为2.7%、2.5%和2.2%，均超过了央行2%的目标。多名分析师称，实际涨幅高于预测的风险较大。

最新的路透调查预计，下次升息直到接近明年底才会进行，预计将升息25个基点。但55名受访者中有28人预计年底前升息，27人称将按兵不动。

“我们仍然认为政策委员会--或多数委员--都有意再次升息。但英国经济能否在2018年保持足够动能，从而允许他们升息，这就是另外一个问题了，”汇丰的Elizabeth Martins写道。

英国预算责任办公室(OBR)周三将公布最新生产率预测。回答了额外问题的27名分析师中，有22人称生产率将无法达到修正后的预测值。四名分析师称，OBR的预估会较为准确，一名分析师称生产率将超过预估。(完)