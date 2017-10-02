调查：英国基金经理人9月股票配比升至两年高点 削减债券仓位

路透伦敦9月29日 - 英国投资者9月增持股票，仓位升至两年高位，指因全球经济成长，但对美国和英国升息的预期，促使他们将债券持仓降至15个月最低。

路透对15位英国基金经理在9月15-27日进行了月度调查，此前英央行刚刚表示，如果经济和物价压力持续上升的话，可能将升息。

美联储亦暗示将在今年底前升息一次，尽管通胀低迷。

但全球股市未受升息信号影响，在9月触及纪录高位，年初迄今累计升幅为15%。道琼工业指数.DJI第三季料上涨近5%，标准普尔500指数.SPX涨3.5%。

受访者普遍增持股票，减持债券，9月他们的全球投资组合中，股票持仓配比增加2.5个百分点至53.4%；债券持仓比例减少2.4个百分点，至26.6%。

总体股票持仓比重处于2015年8月以来最高，自年初以来上升六个百分点，债券持仓降至2016年6月以来低位。

财富管理机构Investment Quorum的投资长Peter Lowman称，“可以理解的是，股票虽然不像以往那样便宜，但给投资者带来的价值远高于主权债，后者在利率与通胀预期双双上升的阴云笼罩下，看上去风险颇大。”

Charles Stanley投资策略师Kamil Amin也看好股票更甚于债券，理由为估值因素、风险溢价和全球经济前景。

在股票投资组合中，投资者将美国股票配比提高至2月以来最高的32.8%，较8月上升2.9个百分点。

**英国退欧的不确定性**

投资者依旧看多欧元区，将欧洲股票配比提高至17.3%，但由于英国退欧依然面临不确定性，英国股票配比下调至23.6%。

英国央行总裁卡尼9月中表示，英国脱欧或将在短期内损害英国的增长前景并且推升通胀，因英国要调整适应脱欧后的日子。

这样一来，调查中回答相关问题的受访者里面，认为英国央行将在年底前升息的受访者约占60%，也就不足为怪了。

但像Royal London资产管理公司多元资产主管Trevor Greetham在内的一些基金经理强调，央行升息仅会扭转2016年6月英国退欧公投后紧急降息的影响。

Greetham称，“央行可能担心美国下次升息时，英镑将进一步下跌，另外在英国通胀开始下滑及英国退欧不确定性再度上升前，英国仅有很短的升息窗口。”(完)