调查：英国基金经理提高全球股票配比 认为明年牛市不会终结

路透伦敦11月30日 - 周四公布的路透调查显示，英国基金经理11月提高股市配比，超过三分之二的受访者预计全球股市牛市将在2018年延续。

但英国投资者把美国股票投资配比调降3.8个百分点至24.7%，为2016年8月以来最低，反映了对科技股估值的担忧。科技股今年迄今已涨39%。

路透月度资产配置调查在11月14至28日进行，访问了18位基金经理。调查显示，投资者股票持仓占比提高近3个百分点至52.8%，扳回了10月调查中的多数降幅，但仍低于9月所及两年高位。

“以相对估值、全球增长超过趋势水准以及企业获利能力改善来看，我们仍看好全球股市前景，”Charles Stanley投资策略师Kamil Amin表示。

对于全球股市前景这一问题，调查中超过三分之二的回复者表示，2018年可能延续牛市。11月全球股市再创纪录新高。

“股市已经涨了八年多，但这波牛市并未寿终正寝，”Royal London Asset Management跨资产部门主管Trevor Greetham表示。

“涨势过度、估值过高和金融杠杆过高等通常暗示熊市来临，而现在还没有出现这些迹象，”他补充称。

Legal & General Investment Management基金经理Justin Onuekwusi认为，经济衰退最有可能终结牛市，2018年或2019年初发生经济衰退的可能性并不大。

**美股在避险操作中首当其冲**

但一些基金经理表达了对自满情绪和估值的担忧，这促使他们避险。

美国股票成为这类操作的最大受害者。美股这一年表现辉煌，标普500指数.SPX今年迄今已涨逾17%，因此基金经理调降美股配比。

相反，投资者将对英国股票的曝险上调1.6个百分点至26.3%，为2016年7月以来最高。

他们还将新兴市场股票的配比从上个月的19.9%上调至21.7%；日本股票配比升至9.9%，创下2017年1月以来最高。在强劲企业获利预期推动下，日本东证股价指数.TOPX在11月初涨至近11年高位。

“我们仍然认为欧洲、、日本、亚洲和新兴市场还有更多动能，”Liontrust的多资产主管John Husselbee称。

在固定收益方面，投资者将整体债券配比下调2个百分点至26.7%。但是在债券投资组合内部，高收益债券持仓升至21.5%，创下四个月高位。

RLAM的Greetham认为，高收益债在经济衰退期之外通常表现良好，而出现通胀性萧条的可能性仍然较低。

但是在回答一个关于垃圾债问题的受访者中，有60%表示牛市已结束，当前一些债券的收益率处于纪录低位，而且近几周有数以十亿美元计的资金流出该市场。

Kleinwort Hambros投资长Mouhammed Choukeir指出，欧洲垃圾债当前收益率不到2%，而就在两年前--欧洲央行尚未开始购买企业债，还高达6%。“在当前水准，很难想象收益率还会大幅降低，”他这样表示。(完)