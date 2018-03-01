调查：英国基金经理人减持股票仓位至四个月低点 但慎言市场见顶

路透伦敦2月28日 - 在2月初股市洗盘过后，英国基金经理人已降低股票持仓至四个月低点，不过许多人仍乐观认为经济及企业获利强劲成长，将可维持股市热度。

路透在2月12-26日期间针对15位投资经理人进行的最新月度资产配置调查，正值市场在一波大跌后稍稍站稳脚跟。这次跌势中美股在不到一周内下挫10%，股市波动率也升至数年高点。

全球股市在2月收跌，为连续15个月上涨后首度收低，因各国央行的政策收紧意图以及通胀上扬，推动债券收益率升至多年高点。

英国基金经理人将整体股票持仓平均下调逾2.5个百分点至51.2%，现金持仓比重提高1个百分点至5.6%。

此前在2017年期间，股票配比大增7.5个百分点，来到纪录高位。

美国和英国股票特别不受待见，配比下滑约4个百分点，后者更是降至11月以来低点。同时欧元区及新兴市场股票配比分别增加2.5个百分点及4个百分点。

Liontrust Investments多资产主管John Husselbee表示，”如期而至的修正至少已将股市中的泡沫挤掉了一些。”

但和许多同行一样，Husselbee不愿断言股市牛市已经告终，原因在于全球经济扩张、企业获利强劲增长、以及美国减税。

当被问及全球股市是否已经过了此波周期高点时，90%的受访者认为还没有。

不过受访者预期美国债券收益率将近一步上扬。回覆有关美债走势提问的受访者中，约70%预期2018年收盘时10年期公债收益率将在3%以上，高于当前水准约2.9%。

债券配置比重小幅升至26.2%，不过仍较一年前水准低了四个百分点。

尽管投资人缩减美国、欧洲及日本债券持仓，但他们大幅提高新兴市场债券持仓，或许反映出市场观点，即这些债券收益率偏高可以抵御全球通胀升高。

调查显示，基金经理人还提高另类资产的持仓至14.3%，创下2016年9月以来最高；另类资产包括大宗商品及对冲基金等等。(完)