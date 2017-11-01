调查：英国基金经理削减股票配比 因担心央行收紧政策及股价过高

路透伦敦10月31日 - 一项路透调查显示，英国基金经理将股票投资配比从两年高点下调，在西方主要央行准备逐步撤回超宽松的信贷政策之际，他们对于高企的美国股价变得尤其警惕。

路透最新的月度资产配置调查在10月16-26之间进行，当时全球股市在强劲经济数据的推动下涨至纪录新高。

但随着经济增长加快或通胀上升，央行越来越可能将政策立场变得强硬。

本周英国央行(BoE)预计将进行逾10年来的首次升息，欧洲央行(ECB)则在10月26日会议上承诺，自2018年初起将每月购债规模砍去一半。

路透对15位基金经理的调查发现，他们已经把股票投资配比削减3.5个百分点至49.9%，这一水平为7月以来最低；其中将美国股票配比下调4.3个百分点，至14个月最低28.5%。

财富管理机构Bordier & Cie (UK)的投资长Mark Robinson表示，如果央行收紧货币政策的过渡处理不好，仍然脆弱的全球经济增长可能会受到打击。

今年迄今全球股市一帆顺风，连续创下纪录高点，料创下持续达12个月的纪录最长涨势。美国股市标普500指数今年以来累计上涨15%，Nasdaq综合股价指数累计大涨24%。

但Robinson表示，在当前股价高企之际，市场面临着“货币政策收紧、消费者受到挤压、股票估值过高、债券收益率受打压、债务水平上升以及地缘政治紧张局势等”形式的不利因素。

他并称，尽管今年余下时间市场或许对这些问题不以为然，但“之后的前景确实看起来愈发不确定。”

在回答有关这一议题的一道附加题的受访者中，大约40%的人预测美联储、英国央行以及欧洲央行到2017年底时将处于政策紧缩模式，虽然采取的形式各不相同。

“除非发生危机，否则这三家央行都不太可能错失行动机会，目前市场显得很温顺听话，”Russell Investments的高级投资组合经理David Vickers表示。

欧元区股票持仓比重保持在17%，比2016年底上升了约5个百分点，许多投资者认为该市场比华尔街更有投资价值。投资银行瑞银集团(UBS)本周表示，瑞银十年来首次上调了欧洲企业的盈利预测，同时削减了美国企业的获利预测。

GAM Investment Solutions的主管Larry Hatheway指出，欧洲央行的政策紧缩明年才会开始。他认为最大风险是通胀突然上升，同时打击债券和股票价格。

“除非出现这种结果，否则最好的机会就在欧洲和新兴股票市场，这些地区的企业盈利增长率得到全球经济周期性改善的最佳支撑。”

欧洲股市也可以受益于取代朔伊布勒的德国新任财长。朔伊布勒是希腊和其他欧元区紧缩计划的主要倡导者。

那些回答有关新财长是否会放松德国财政政策的特别问题的受访者中，约有40%给出了肯定的回答。

英国股票配比上升1个百分点至24.7%，创1月以来的最高水平。但这可能反映了市场针对全球经济的布仓，而不是看好英国国内金融状况。英国决定退出欧盟，导致其国内金融承受压力。

三分之二的基金经理在回答一个特别问题时表示，目前退欧谈判僵局导致英国硬退欧的可能性上升。(完)