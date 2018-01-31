调查：英国基金股票配比升至两年半高位 现金仓位降至五年低点

路透伦敦1月31日 - 英国投资者新年伊始将股票投资配比上调至两年半高位，因全球股市创出历史新高，但一些资产管理人对自满和非理性繁荣的风险提出警告。

路透在1月15-26日期间进行了最新月度资产配置调查，受访的15家英国投资者1月的全球股票持仓为53.6%，创2015年8月以来最高。

与此同时，投资者将现金持仓调降1.1个百分点至4.7%，为至少五年低位，因他们设法让资金投入运用。

MSCI全球股市指标指数在1月上扬超过6%，频创纪录新高。尽管月底时有所回落，但该指数仍料连续第15个月上涨，归功于企业获利强劲和全球经济增长提速。

“基于相对估值、强劲获利势头和宽松金融环境等考虑，我们依然认为股票表现将继续超过债券，”Charles Stanley投资策略师Kamil Amin说。

美股延续连涨势头，本月以来标普500指数.SPX上涨近7%。调查显示，投资人将美股在他们全球股票资产组合中的配置比率上调1.7个百分点至31.5%。

Royal London Asset Management(RLAM)的多元资产主管Trevor Greetham称，由于获利好转，他增加美股持仓。

“如果2018年美联储升息步伐较预期更快，或中国增长放缓加剧，股市都可能下跌，但无论出现哪种情况，我们认为牛市都将持续一段时间，”他说。

不过，一些基金经理担心投资人冒险起来不顾后果。Aberdeen投资管理的全球策略主管Andrew Milligan警告，如果市场波动恢复到正常水平，将会让许多人“大感意外”。

“随着投资人对股市过度曝险，风险最有可能来自非理性的繁荣；一旦发生一起意外事件，将造成股市闪跌或更糟糕的状况，”Investment Quorum的投资长Peter Lowman表示。

**债市空头**

固定收益方面，投资人将全球债券配比下调近1个百分点至25.9%，为2016年6月以来最低。政府公债配比被下调近6个百分点，至37.52%，为10月以来最低。

随着美联储升息并逐渐缩减量化宽松措施，骏利亨德森投资基金经理人葛罗斯(Bill Gross)称美国公债市场已经展开一波熊市。

美国10年期公债收益率涨至三年半高位，因债市抛售加剧。

不过调查中受访者对于公债市场是否已进入熊市并未达成共识，在有关此事的一个特别问题中，40%的回答者认为已进入熊市，50%则持否定观点。

Kleinwort Hambros投资长Mouhammed Choukeir称，“我们不相信债券市场的熊市已经开始，除非公债收益率持续几个月，甚至几年上涨，”

但Liontrust的多元资产主管John Husselbee提到2017年发达和新兴市场经济同步成长，并称“如果这种情况持续下去，那么可以预见通胀将上升，而公债收益率将相应作出反应。”(完)