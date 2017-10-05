调查：受退欧担忧影响 英国富时100指数表现料落后欧洲其他股指

路透伦敦10月5日 - 周四的一项路透调查显示，由于围绕英国退欧谈判的不确定性打击投资者信心，英国蓝筹股指数富时100指数.FTSE今年剩余时间内的波动幅度将很小，2018年也仅会小幅上扬，其表现将落后于欧洲其他主要股指。

虽然该指数今年以来温和上涨，但英镑跳升至2016年6月英国公投决定退出欧盟以来的最高水准，这阻碍了该指数成分股公司进一步上涨。这些成分股公司大多为大型企业，获利主要以美元计算。

考虑到占富时100指数市值近五分之一的权重石油类股今年的糟糕表现，该指数成为今年以来表现最差的欧洲主要股指就不足为奇了。

路透对33位市场观察人士的调查显示，市场参与者预计未来三个月富时100指数不会有太大波动，2017年料收于7,456点。该指数周二收报7,468点。

若收于该点位，那么该指数今年的涨幅将为4.4%，大约是泛欧STOXX 600指数预期涨幅9%的一半。

这种低迷的走势料将会持续，受访者预计富时100指数自2016年底至2018年底将仅上涨7%，而泛欧STOXX 600指数同期涨幅料为16%。

自去年6月英退公投以来，英股富时指数就受益于英镑疲软带来的利好效应。英镑走弱有助于在英股占主导地位的跨国企业绩优股的获利。

但这不足以唤起投资人信心，许多投资人宁可选择非英国的欧洲市场。

“不管英镑走软理论上能给英股富时指数跨国企业的外币获利带来多少益处，剧烈通胀的实质影响，以及经济增长的晦暗前景，将持续打压投资英国的理由。”City Index市场分析师Ken Odeluga称。

汇控分析师上周表示，全球基金减持英股，同时增加在欧元区的曝险。

对英股指数今年底的预估最高为7,900点，最低为7,000点，高低差距较6月的调查收窄，反映市场停滞。

英股富时100指数明年料升至新高，2018年底前可望触及7,630点。这项预估低于6月时的调查，显示投资人对英国市场的热情减退。

围绕英退谈判的不确定性，估值无吸引力，以及获利下修，是分析师对英国股市看法保守的主因。(完)