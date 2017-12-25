调查：英国投资者仍热衷股市投资 且较倾向于美股

路透伦敦12月22日 - 路透调查显示，英国投资者在2017年获得丰厚的股票投资回报之后，12月份进一步提高了他们的股票持仓配比，但也有人认为存在政治风险，需削减对欧洲和英国市场的曝险。

路透面向英国投资者的月度调查显示，全球投资组合中的股票持仓配比为53%，是三个月来最高水平，比2016年底水平高出7.5个百分点。

基金尤其青睐美股，将美股持仓配比提升至将近30%，原因之一是美国总统特朗普减税计划得以通过。在税改案通过之前美国股市就连创新高，2017年回报率达到20%左右。

欧洲股市今年也表现不错，涨幅超过11%。这要得益于经济稳步复苏，且疑欧派政党在2017年多个国家的选举中未能取得进展。

2018年初意大利的选举料不会打破这种局面，不过也有人比较谨慎。多数人认为，英国经济在退欧过程中出现疲软，是最大的风险，他们将英股持仓配比削减至2015年8月以来最低水平21.7%。

GAM投资决策团队主管Larry Hatheway表示，他考虑增持英债，押注英国经济表现逊于其他国家。

包括Liontrust的多元资产负责人John Husselbee在内的其他人则指出，对欧洲2017年紧张忙碌的选举周期引发政治动荡的担忧被证明是个失误。

这种谨慎情绪曾导致2016年底欧元区股票投资配比降至股票投资组合的13.4%，为两年低点。该配比目前为16.7%，较11月下降0.5个百分点。

虽然决策者对物价上升的预测一再被证明有误，但对通胀的担忧仍困扰投资者，这压制了债券收益率，同时令股市继续反弹。

欧洲央行目前预计2020年欧元区通胀率为1.7%，接近目标水准，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计到2019将美国将达到2%的通胀目标。

在回答有关欧洲央行何时将停止购债问题的受访者中，仅有三分之一的人预计是在2018年，一些人称要到2019年底或更晚。

在回答有关美联储升息问题的受访者中，只有20%的人预计2018年将升息三次或更多，大多数人预计升息两次，与市场预期一致。(完)