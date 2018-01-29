多数美国人对自动驾驶汽车持谨慎态度--路透/益普索调查

路透1月28日 - 据路透/益普索一项民调显示，三分之二的美国人对乘坐自动驾驶汽车感到并不放心，这凸显出在开发自动驾驶汽车上花费数以十亿美元计的企业所面临的诸多挑战之一。

调查数据显示，虽然有27%的受访者称他们对乘坐自动驾驶汽车感到放心，但多数受访者称，在一些情境下，他们对人类的信赖要远远超过对机器人和人工智能。

路透/益普索调查发现，按性别和年龄来划分，受访者的意见存在很大的分歧，男性通常比女性对乘坐自动驾驶汽车更为放心，千禧一代比婴儿潮时代出生的人对乘坐自动驾驶汽车感到更加放心。

在男性中，有38%的受访者称，他们对乘坐自动驾驶汽车感到放心，55%的受访者称他们感到不放心。在女性中，只有16%的受访者称，她们对乘坐自动驾驶汽车感到放心，77%的受访者称她们不放心。

加州居民Phoebe Barron是对自动驾驶汽车持怀疑态度的人士之一。“我不想做第一只小白鼠，”她在接受采访时说。

但科罗拉多居民Sonja Coy告诉路透，她的看法要乐观得多。自动驾驶汽车“是一项伟大的创新和技术，具有很大的潜力，”她说。

汽车和科技行业高管正在推动美国国会议员通过立法，放宽对自动驾驶汽车测试和部署的限制。不过，这项议案目前在参议院陷入停滞。

与此同时，包括通用汽车(GM.N)和Alphabet (GOOGL.O)旗下Waymo在内的企业计划在未来三年部署首批自动驾驶汽车。

行业高管和分析师称，对于倡导自动驾驶汽车技术的人士来说，提供令人信服的安全保证是一项急迫的任务。

路透/益普的调查在1月中旬进行，调查搜集了2,592位成年人的回复。(完)