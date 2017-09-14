调查：飓风哈维料对美国经济带来温和冲击 经济前景依然稳定

路透班加罗尔9月14日 - 最新路透调查显示，在德州肆虐的飓风哈维(Harvey)料对当前季度美国经济增长带来温和冲击，接下来一年的经济前景依然稳定，这表明损失的产出可能得到弥补。

哈维是50多年吹袭德州的最强风暴，造成逾60人丧生、超过100万人流离失所，一些炼厂被迫暂时关闭。德州州长称，哈维造成的损失约为1,800亿美元。

被问及哈维对当前季度经济增长的影响时，回复一项额外问题的48位经济分析师的预测中值是，会对经季节调整的年率增幅带来0.3个百分点的冲击。

据受访分析师称，哈维的影响料将是暂时性的。这次调查是在9月7-12日期间进行的，当时正值另一飓风伊尔玛(Irma)来袭前后。伊尔玛先吹袭了加勒比地区，然后又扑向佛罗里达州，造成逾60人丧生，数以百万计的家庭流离失所，电力供应中断。

此前，像2005年的卡崔娜(Katrina)和2012的桑迪(Sandy)这样的大型飓风，在它们吹袭的季度都使得GDP增幅减少逾半。

但飓风过后的这些数据也显示，政府的重建措施使得美国经济能够稳定增加工作岗位并实现反弹。

“这种程度的风暴可能会对全国经济数据造成负面的短期影响。如果洪灾的破坏性持续数周，我们则预计会对非农就业数据造成拖累，但从以往经验看，现在还不好说，”瑞士信贷首席经济分析师James Sweeney称。

“对GDP数据的影响就更加不确定，因为应对风暴的许多开支实际上提振经济增长，将抵消部分损失掉的收入和产出。”

特朗普政府与民主党人达成协议，内容包括向遭受飓风哈维及其他自然灾害打击的地区提供152.5亿美元的援助。

不过，分析师的预估差异表明，并非所有人都相信经济仅会受到温和影响。

鉴于墨西哥湾沿岸有许多高附加价值的能源业，加上飓风登陆的时间点，哈维带来的拖累不容小觑，”巴克莱首席美国分析师Michael Gapen在给客户的报告中表示。

巴克莱预测将造成1.0-1.5个百分点的拖累，这是调查中最悲观的预测。

尽管如此，最新路透调查显示，美国经济本季和下季环比年率将分别为成长2.6%和2.5%。这增幅略高于8月调查预测的2.5%和2.4%。

但通胀预期略低于上月调查，美联储偏爱的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数，至少到2019年料不会达到联储2%的目标。

根据路透调查预估，从目前到明年底止平均核心PCE通胀指标介于1.4-1.9%。8月的调查预估为1.5-2.0%。

不过外界仍普遍预期，美联储将于下周会议中宣布启动缩减规模超过4万亿(兆)美元的资产负债表的计划。

这项对将近100位分析师所做的调查显示，美联储料于今年最后三个月再升息一次，将联邦基金利率调升至1.25-1.50%区间。

不过73位回答另一个额外问题的分析师中，有44位表示他们对今年再升息一次的预期已经下降。其余29位表示这种预期维持不变。

“我们仍预期12月有升息的机会，但近期的进展使得12月升息的路径更形狭窄，”富国银行资深分析师Sam Bullard表示。

调查参与者之所以对升息缺乏信心，主要是受美联储政策制定者之间对通胀与未来升息前景的看法分歧所致。(完)