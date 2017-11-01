调查：经济周期接近尾声 美国基金相对股票而言更青睐债券

路透班加罗尔10月31日 - 路透调查显示，今年10月美国基金经理对全球投资组合模型中债券持仓的配比建议升至五个月高位，因预期当前的经济周期正接近尾声。

2017年10月27日，美国纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

路透在调查中访问了13家基金管理公司，调查时间为10月16-30日。调查结果显示，10月对全球债券的建议配比平均为35.1%，高于上月的34.8%，也是5月以来最高水平。

股票持仓配比持稳于56.%，其余配置分散于现金、房地产和另类投资。

随着全球经济达到多年来最佳状态，今年全球股市屡创新高，促使主要央行不再倾向于放松政策。

虽然当前的股市牛市已是第九个年头，但四年多以来，路透美国资产配置调查(Reuters U.S. Asset Allocation Poll)中的股票持仓建议配比一直低于60%，债券为30%以上。这与之前全球投资组合模型中更为普遍的配置情况相反。

多名驻美国的全球基金经理称，近期投资组合的表现几乎与纯股票型投资组合的表现一样好，风险较低。

有关多个发达国家当前景气扩张循环步入尾声的担忧、以及通胀不会加速的预期，均提升了基金经理对债券的青睐程度；美国目前这波景气扩张已经为时近100个月。

“一旦你开始看穿了平稳的宏观经济表面，看到背后的风险和不确定性，有一些问题可能会突然冒出来，甚至可能是在短期循环内浮现，搅动金融市场诡谲的平静状态，”一家大型美国投资公司的基金经理说道。

“最重要的宏观不确定性问题是，美国经济成长已持续多年，还有央行资产负债表扩张即将结束。”

基金经理还预计，全球经济持续增长将进一步推高股市当前的一波涨势，尽管他们担心主要央行退出宽松货币政策的行动可能打压全球股市。

“回顾至1965年，美联储过去15轮升息周期中，有14轮中都发生了升息之初的12个月中股市估值萎缩的情况。很明显，这一次那种情况还没有出现，正相反，股市估值接近史上最高水位，”上述基金经理说道。

“与此同时，波动率处于纪录低位，经济扩张周期的长度名列史上前茅，同时央行正在减轻宽松力道。”(完)