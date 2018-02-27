调查：美国今年房价涨幅料为通胀的两倍 因需求旺盛且供应短缺

路透班加罗尔2月27日 - 据路透调查访问的房地产市场分析师，美国房价今年的上涨速度将两倍于通胀和薪资，因为独栋住宅供应不足以满足不断上升的需求，使房价变得令人较难以承受。

住房需求一直受到劳动力市场增强和经济增长强劲升温的推动，但缺乏供应则阻碍了楼市活动。

分析师对今年房市成交量的看法大致平均分成三派。在回答一道额外问题的36名受访者中，有14人表示成交量将增加，13人表示与去年相同，九人预计会下降。

自十年前房屋价值暴跌近40%以来，美国房价回升并完全收复了失地。当时的房市暴跌导致了金融危机和惩罚性衰退。

最近，担负得起的房子上市数量较少，占销售量近90%的独栋房屋奇缺，这推升了房价。36名受访分析师中，逾80%称今年这种情况可能持续下去。

“房地产市场面临的主要问题是，待售房屋不足，尤其是首购族所需负担得起的房屋，尽管就业市场强劲，薪资也终于开始上升，”凯投宏观(Capital Economics)房地产分析师Matthew Pointon称。

标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数去年平均涨幅高于5%，今年料为增长5.6%，2019年为4.3%，比几个月前预测的增幅要高。

这远高于另一项路透调查对薪资增长的预测。该调查预计今年薪资增长2.8%，通胀率为2.3%。

在2月15-26日进行最新的这次调查中，对于有关可负担程度的问题，1代表最便宜，10代表最贵，答案中值为7。与针对英国房地产市场的一项类似调查结果一致。

对于美国来说，这是2014年8月以来首次调查预估中值高于6。

美国1月成屋销售同比下降4.8%，创2014年8月来最大降幅，年率降至538万户。今年余下时间成屋销售年率平均料略超过560万户。

这远低于上次房地产市场荣景时期的逾700万户。

但未来几个月供应可能改善，因2月稍早政府公布的数据显示，1月在建房屋数量激增至近10年半高位，独栋房屋完工数量创2008年6月来高位。

“房屋建设增加，但仍低于能满足需求的水平，”房地产数据库网站Zillow的首席分析师Svenja Gudell表示。

12月的路透调查中，将近半数的房地产市场专家表示美国政府的减税将令人较难负担得起买房，三分之一受访者认为没有影响。

一项路透调查显示，即使美国一些决策者仍担心薪资通胀和整体物价压力疲弱问题，美联储2018年仍几乎笃定会升息三次。升息也将令房屋买家的借贷成本变得更加昂贵，而美联储升息四次的可能性正在增加。

但本次调查的36位受访者中，逾60%表示不担心美联储今年升息速度过快，也不担心楼市活动明显放缓。

调查显示，预计抵押贷款平均利率今年将上升至4.5%，明年料为4.9%，2020年料为5.1%。

“楼市缺乏供应、房价快速上涨、加上目前抵押贷款利率正在攀升，将抑制楼市今年的成交量，”美西银行分析师Scott Anderson说。

根据房贷美(Freddie Mac)数据，美债收益率升至四年高点，推升30年期抵押贷款利率在上周升至4.4%，为2014年4月以来最高。(完)