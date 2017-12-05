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调查：美参议院通过税改案前进行的调查显示 对利率的预期上升
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2017年12月5日 / 凌晨2点16分 / 2 天前

调查：美参议院通过税改案前进行的调查显示 对利率的预期上升

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路透班加罗尔12月4日 - 一项路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚几乎肯定升息，多数分析师预计明年再升息三次，两周前调查时预测升息两次。

资料图片：2013年1月，散放的美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

调查在参议院通过减税议案前进行，显示分析师已经更加笃定利率需要上调至更高水平。

10月调查时约80%的分析师称，此类减税并不必要，但议案通过意味着预测的风险转向利率水平更高、升息速度更快。

本次调查对明年升息次数的预测提高至三次，与美联储自己的预测一致。但美国决策官员对于通胀前景的看法存在分歧，目前通胀低迷不振。

最新这次路透调查结果显示，预计核心个人消费支出(PCE)物价指数将平均一直低于2%，直到2019年。

尽管美国经济第三季环比年率增长3.3%，为三年来最快，但最新的路透调查显示这可能会是至少2019年下半年之前的最好表现，该调查基本是在上述数据公布前进行的。

最乐观的预测是，明年任何时候的经济成长率为3.7%，远低于2009年第四季达到的金融危机后峰值5.6%。

不过，受访的103位分析师一致表示，联邦基金利率在12月会再度上升25个基点至1.25-1.50%。这些受访对象中包括19家与美联储有直接业务往来的大型银行。

“这关乎让货币政策回归既不鼓励也不抑制经济成长的中性水平，”德意志银行资深美国分析师Brett Ryan称。德意志银行近期调整了看法，认为美联储明年会升息四次。

“美联储目前依然宽松，距美联储认为的接近2.75%的中性联邦基金利率水平仍有一段距离。美联储可在不让经济放缓的情况下升息。”

被问及美联储希望进一步升息背后的主要推动因素是什么时，逾40%的受访者称其目的在于压低未来通胀。

不过，近三分之一的分析师表示，美联储是为了收集足够的弹药，来应对下一次衰退。

余下约30%受访者的回覆各不相同，有些人表示有必要升息，以避免对金融稳定构成风险。

回覆另一问题的66位分析师中，逾90%表示美联储将要出现的变动--迎来新的美联储主席及几位新的理事，也不会改变当前预期的升息路线。

“随着美联储官员填补空缺，利率收紧前景和缩表计划将维持不变。放松金融监管可能是即将出现最大变化的领域，”富国银行分析师Sam Bullard称。(完)

编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 王颖/陈宗琦

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